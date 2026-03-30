FinAwards 2026: найкращим депозитом визнали вклад під 16,25%

У номінації «Найкращий депозит », за версією премії FinAwards 2026, виграв Idea Bank . Друге місце — ПУМБ , а третю сходинку зайняв KredoBank. Про це було оголошено під час церемонії нагородження переможців премії у п'ятницю, 27 березня.

Які умови найкращого депозиту

Строк розміщення: 1 міс., 100 дн., 6, 9, 12, 18 місяців

Сума розміщення: від 1 грн, максимальна — без обмежень

Відсоткова ставка: 16,25%

Максимальна відсоткова ставка: 17,25%

Капіталізація відсотків: Ні

Інші умови:

Можливість поповнення суми вкладу до 30 днів. Можливість відкриття рахунку та оформлення без відвідування відділення, зокрема й для нових клієнтів. Можливість отримати надбавку по депозиту до 1% річних. Можливість резервування умов вкладу — мінімальна сума депозиту 0,00 грн. Управління вкладом: пролонгація/відміна пролонгації вкладу, зокрема в мобільному застосунку О.Bank

У номінації брали учать 25 банків.

Про премію

FinAwards 2026 — це щорічна премія, який проводиться уже 9-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.