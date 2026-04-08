Топ-5 банків, в яких тримають депозити приватні вкладники і бізнес

На українському депозитному ринку знову запанував повний штиль. За останні два тижні ставки за вкладами для приватних клієнтів у банках із депозитним порфелем фізосіб від 2 млрд. грн. залишались незмінними. Раніше ми писали про аналогічні тенденції у невеликах фінустановах. Разом із тим фінансисти дедалі частіше говорять про те, що доходність вкладів знову почне зростати. Які максимальні рівні можемо побачити вже у другому кварталі, де українці тримають свої заощадження та чому для розміщення строкових депозитіів обирають саме ці банки, «Мінфін» розповість у свідому огляді.

Чому банки перестали змінювати дохідність вкладів

Рівень облікової ставки та дохідність депозитних сертифікатів НБУ залишаються ключовим орієнтиром для банків при визначенні дохідності вкладів. Саме тому після того, як регулятор знизив ключову ставку до 15% річних, фінансисти почали масово різати заробітки своїх клієнтів на депозитах. Тоді банкіри прогнозували, що продовжуватимуть потроху коригувати депозитні ставки в очікуванні подальшого пом’якшення монетарної політики Нацбанку. Однак суттєві зміни в макроекономічній ситуації нині змушують банкірів міняти прогнози і, відповідно, свою депозитну політику.

У своєму макроекономічному і монетарному огляді за квітень 2026 року НБУ нагадує, що у лютому річна інфляція знову пришвидшилася до 7,6% (з 7,4% у січні). Серед основних причин регулятор називає «наслідки руйнувань в енергетиці та складну ситуацію на ринку пального». При цьому, за оцінками Нацбанку, «у березні загальна інфляція продовжувала зростати, перевищивши січневий прогноз НБУ. Основна причина — різкий стрибок цін на пальне через війну на Близькому Сході».

Ще один тривожний сигнал, який фіксує регулятор, — суттєве погіршення інфляційних очікувань не тільки в експертному середовищі, а й у населення. У першу чергу, це конвертується у збільшення тиску на валютний ринок, адже люди знов починають скуповувати ВКВ, аби захистити свої заощадження від знецінення. Крім того, така ситуація негативно відбивається і на депозитному ринку. Оскільки вкладники ще менше схильні розміщувати свої гроші на строкових депозитах, надто на довгі терміни. В такий ситуації про подальше зниження депозтних ставок вже точно не йдеться.

Дохідність депозитів знову почне зростати?

Інфляційні ризики залишаться з нами у найближчі місяці.

«Залежно від внутрішньоекономічних і геополітичних факторів, з квітня по червень включно очікується пік інфляційної напруги. Торік головні причини прискорення інфляції крилися в здорожчанні сирих продуктів, збільшенні попиту на харчі, а також у впливі вартості паливно-мастильних матеріалів на споживчі ціни. Цьогоріч головна увага буде прикута саме до вартості пального, адже його суттєве здорожчання майже моментально позначилося на рівні цін», — вважає Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків.

Він вважає, що ціни на пальне, найімовірніше, триматимуться на найвищих позначках найближчими місяцями, навіть якщо ситуація у світі дещо вгамується. Адже інерція економічної та геополітичної невизначеності нікуди не зникне.

Зрозуміло, що регулятор буде реагувати на нові виклики. Тому фінансисти все частіше говорять про те, що у квітні НБУ може знову підвищити ключову ставку, аби придушити подальше розкручування інфляції. Зокрема, Сергій Мамедов вважає, що цей показник може зрости до 16% річних.

«Потенційне збільшення облікової ставки до 16% позначиться і на ставці за 3-місячними депозитними сертифікатами, яка може зрости до 19,5%. Саме вона стане одним із головних орієнтирів для формування депозитної політики комерційних банків. Очікується, що середні ставки, залежно від терміну розміщення коштів, можуть зрости до 14,5−15,5%, а максимальні пропозиції знову можуть перетнути позначку у 17% річних», — прогнозує віцепрезидент Асоціації українських банків.

Де українці тримають свої заощадження

Втім, як показнує свіжа статистика НБУ, рівень депозитних ставок поки не відіграє вирішального значення для вкладників.

Спираючись на деталі банківських звітів та балансів за лютий 2026 року, опублікованих НБУ, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин склав рейтинги банків- лідерів за обсягами розміщених в них коштів приватних клієнтів і компаній. Ці рейтинги виглядають так:

Топ-5 банків за обсягами залучених коштів юросіб (кошти на рахунках і депозити):

1. Ощадбанк — 188 млрд грн;

2. Приватбанк — 177,2 млрд грн;

3. Укрексімбанк — 151,9 млрд грн;

4. Укргазбанк — 134,9 млрд грн;

5. Райффайзен банк — 119,1 млрд грн.

Топ-5 банків за обсягами розміщених на рахунках коштів фізосіб:

1. Приватбанк — 447,3 млрд грн;

2. Ощадбанк — 134,7 млрд грн;

3. Універсалбанк (з Моно) — 77,9 млрд грн;

4. Райффайзен банк — 67,2 млрд грн;

5. Укрсіббанк — 45,3 млрд грн.

Топ-5 банків за обсягами коштів фізосіб, розміщених на строкових депозитах:

1. Ощадбанк — 102,4 млрд грн;

2. Приватбанк — 94,2 млрд грн;

3. Універсалбанк (з Моно) — 30,2 млрд грн;

4. Сенс банк — 27,8 млрд грн;

5. ПУМБ — 25,9 млрд грн.

Топ-5 банків за розміром приросту депозитів фізосіб:

1. Ощадбанк — +1,37 млрд грн;

2. ОТП — +1,19 млрд грн;

3. Приватбанк — +1,18 млрд грн;

4. Універсалбанк (з Моно) — +0,88 млрд грн;

5. Південний — +0,53 млрд грн.

Банки із найбільшим відтоком депозитів фізосіб:

1. Укрексімбанк — мінус 0,75 млрд грн;

2. А-Банк — мінус 0,33 млрд грн;

3. Кредитінвест — мінус 0,19 млрд грн;

4. КредіАгріколь — мінус 0,13 млрд грн.

«Державні Ощад и Приват традиційно залишаються в лідерах за обсягами коштів фізосіб, розміщених на рахунках і строкових депозитах. Це пояснюється тим, що, є державні програми кредитування, які вимагають тримати кошти в держбанках. А головне, що саме через ці фінустанови проводяться державні виплати.

Тож, більшість отриувачів таких виплат просто залишають отримані гроші в цих таки банках, якщо хочуть розмістити їх на 3-місячний депозит. А саме такий формат, судячи зі свіжої статистики, обирає все більше вкладників. Заради незначної переваги (наприклад, різниця в 3% в депозиті на 3 місяці — це 0,75% доходу різниця) просто немає сенсу кудись рухати гроші", — пояснює таке ранжування банків за обсягами коштів фізосіб Андрій Шевчишин.

Разом із тим експерт звертає увагу на те, що відтік депозитів не варто розглядати, як фактор ризику, а висновки щодо того, куди вкладники рухають свої кошти, робити за результатами кварталу.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.03.2026−06.04.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за Дані за 24.03.2026−06.04.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.03.2026−06.04.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут