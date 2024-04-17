Українці продовжують нести гроші на депозити: чи протримаються ставки у травні

Хвиля знижень депозитних ставок за гривневими вкладами населення потроху вщухає. Цього разу ставки за гривневими строковими вкладами змінювали три малі банки, причому двоє з них ставки знижували, один — підвищив. Середні ставки за 3-місячними вкладами учасників нашого огляду наразі становлять 14,39% річних, при тому, що інфляція у річному вимірі в березні скоротилась до 3,2%. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

«За підсумками березня, банківські вклади бізнесу і населення у гривні зросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), із початку року (за перший квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн)», — повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.



«Отже, після традиційного сезонного скорочення вкладів у січні, що було подано певними ЗМІ та експертами для хайпу чи з політичних мотивів, майже як передвісник фінансової кризи, у лютому депозити відновили зростання, а у березні перевершили показник на кінець минулого року», — написав він.

За оперативними даними НБУ, грошей населення в банках у березні побільшало, порівнюючи з груднем минулого року, на 1,05 млрд грн — до 1,079 трлн грн. Вклади фізосіб у гривні зростають другий місяць поспіль після драматичного падіння в січні. У лютому вони зросли на 2,2% м.м., у березні — на 0,5%. Валютні вклади (в доларовому еквіваленті) почали відновлення цього місяця — зросли на 0,1% м.м. Загалом, вкладів бізнесу та населення в банках у березні побільшало на 2,2% м.м. — до 2,43 трл грн.

Середні ставки малих банків-учасників нашого огляду за гривневими вкладами у квітні тримаються на рівнях 14,39% річних за вкладами на 3 міс., 14,83% річних — на півроку, 15,08% річних — на 9 міс., 15,26% річних — на рік.

Порівняно з березнем, вони збільшились на 0,19 в.п. за річними вкладами, але скоротилися за іншими. Зокрема, на 0,43 в.п. скоротилась дохідність вкладів на 3 міс., на 0,38 в.п. — вкладів на 9 міс., на 0,18 в.п. — піврічних.

Що кажуть банкіри

Минулого разу ми звертали увагу на те, що НБУ вніс зміни до розрахунку обсягів придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів. Нацбанк вважає, що ці зміни стимулюватимуть банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення.

«Це означатиме що банкам потрібно буде постійно підтримувати ріст портфеля строкових депозитів понад 93 дні у гривні, або розвивати кредитування», — пояснює менеджер із розвитку депозитних продуктів Піреус банку Наталія Лещук.

Більшість банків встигли до цього підготуватися. «Оскільки зміна формули розрахунку ліміту вкладень у тримісячні депозитні сертифікати була анонсована ще в середині березня, більшість банків, у тому числі й ми, ще до фактичного набуття чинності новими правилами врахували його вплив», — каже голова правління Юнекс банку Іван Світек.

Те, які ставки побачимо у травні, залежить, зокрема, від подальших рішень регулятора. Іван Світек звертає увагу на можливі зміни щодо облікової ставки НБУ у квітні.

«…За підсумками засідання комітету монетарної політики у другій половині квітня (23−24 квітня — ред.) може бути ухвалено рішення щодо подальшого зниження облікової ставки.

Схоже, ринок упевнений у неминучості такого кроку, і деякі учасники вже зараз реагують на нього, переглядаючи відсоткову політику", — каже банкір.

Наталія Лещук нагадує, що у своїх прогнозах банк Піреус передбачав зниження облікової ставки в першому півріччі на 1−2 в.п. «Дані зміни призвели до часткового зниження відсоткової ставки на 0,5−1 в.п.», — додає вона.

«Якщо Національний банк продовжить знижувати облікову ставку, що дуже ймовірно, з огляду на показники інфляції, ставки за депозитами, звісно, продовжать поступово знижуватися», — вважає Іван Світек.

Як банки змінювали ставки

РВС Банк додав 1 в.п. до дохідності до гривневих вкладів на 3 міс., і відтепер платить за ними 15% річних. Інші ставки банк залишив без змін, найбільшу дохідність пропонує за річними вкладами — 16,5% річних.

Банк також підвищив ставки на такі строкові вклади в доларі та євро, додавши по 0,3 в.п. (до 0,8% річних кожен). Водночас, в євро банк зменшив дохідність піврічних вкладів на 0,05 в.п. — до 1,45% річних.

Полікомбанк знизив ставки за всіма гривневими депозитами. Найбільше — на 0,6 в.п. — за вкладами на 9 міс. — до 14,8% річних. Найбільше банк платить за вкладами на 12 міс. — 15,4% річних.

Банк Український капітал відмінусував від всіх строкових вкладів у гривні по 1 в.п. Найвища ставка зараз на 3-місячні вклади — 16% річних, за іншими — пропозиція становить 15% річних.

Банк також зменшив дохідність й доларових вкладів. На 0,5 в.п. схудли ставки за вкладами на 9 міс., та на 0,75 в.п. — на рік, банк платить за кожним 2% річних.

Найкращі відсотки за вкладами на 3 міс. пропонують Асвіо банк (17% річних) та Кристалбанк (16,75% річних). По 16% річних платять за такими вкладами банк Український капітал та Банк інвестицій та заощаджень.

За піврічними вкладами найкращі пропозиції у Асвіо банку, Полтава-Банку та Кристалбанку (по 16% річних). 15,75% річних можна отримати в Банку інвестицій та заощаджень та банку Кредитвест. Ще чотири банки платять за такими вкладами 15,5% річних: Агропросперіс, Альтбанк, РВС Банк, Юнекс банк.

За вкладами на 9 міс. найбільшу дохідність пропонують Полтава-Банк (16% річних) та Банк інвестицій та заощаджень (15,75% річних). 15,5% річних за цими строковими вкладами пропонують Агропросперіс, Кредитвест, Кристалбанк та Юнекс банк.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.04.2024−15.04.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.04.2024−15.04.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.04.2024−15.04.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.