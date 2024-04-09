Річна інфляція у березні 2024 року скоротилась до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Інфляція в Україні впала до мінімуму за 3,5 роки. Як змінилися ціни у березні
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За даними держстату, у березні споживчі ціни зросли на 0,5% (до лютого 2024 року), з початку року — на 1,2% (до грудня 2023 року).
Як змінилися ціни
На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 16,4%) подешевшали яйця. На 2,5−0,3% знизилися ціни на цукор, сало, свинину, соняшникову олію, продукти переробки зернових, овочі, молоко.
Водночас на 4,1% подорожчали фрукти, на 1,6−0,3% зросли ціни на яловичину, кисломолочну продукцію, масло, м’ясо птиці, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.
Одяг і взуття подорожчали на 12,9%, у т.ч. одяг — на 13,3%, взуття — на 12,5%.
Ціни на транспорт зросли на 1,7% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 4,4% і палива та мастил на 2,7%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 0,5%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 15,7%.
Коментарі - 5
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й зе-статистика» + зе-телемарафон для упоротих.
Читаю этот бред про «инфляцию 3,2%» и диву даюсь. Получается , что нам чуть ли не прямым текстом говорят «война для Украины — благо» .
Нас реально за дураков держат и считают, что мы «съедим» эту чухню ?