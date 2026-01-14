На яку дохідність у доларі можуть вийти власники гривневих депозитів у 2026 році

За результатами минулого року гривневі фінансові інструменти, в тому числі і депозити, показали відмінну дохідність в валюті. Головна причина — незначна девальвація гривні. За рік офіційний курс гривні до долара знизився менше, ніж на 1%. «Мінфін» попросив оцінити аналітиків, на які заробітки у ВКВ можуть розраховувати власники вкладів у нацвалюті за результатами 2026 року.

Скільки заробили у перерахунку на долар і євро власники гривневих депозитів у 2025 році

Високу реальну дохідність гривневих депозитів (в тому числі у перерахунку на ВКВ), у 2025 році забезпечили кілька факторів.

По-перше. Нацбанк задля приборкання інфляції тримав високу облікову ставку, що дало можливість банкам залишати привабливу дохідність за депозитами.

«З березня 2025 року НБУ змінив монетарну «архітектуру», збільшивши різницю між обліковою ставкою (15,5%) та іншими монетарними інструментами, зокрема ставкою за 3-місячними депозитними сертифікатами до 3,5 в. п. (19%) — саме на її основі формується дохідність депозитів. Саме це додало банкам фінансових стимулів до залучення у населення гривневих вкладів.

Відтоді та станом на тепер середні ставки дохідності залежно від терміну розміщення коштів складають від 13% до 14,5% річних. А з врахуванням 23% податків «чистий» середній дохід складає від 9,5% до 11,5% річних. Ми говоримо виключно про середні ставки. Однак впродовж року були періоди, коли максимальні ставки варіювалися від 16% до 18% річних. І саме за такими депозитними програмами «полювали» потенційні вкладники", — розповів «Мінфіну» Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

По-друге, впродовж року потроху сповільнювалося зростання споживчих цін. Якщо за результатами січня 2025 року річна інфляція сягала 12,9%, то за результатами року склала 8,9% (хоча МВФ дає набагато вищі цифри, які нівелюють цей фактор).

По-третє, гривня залишалася відносно стабільною. Завдяки фінансовій допомозі західних партерів Україна змогла сформувати рекордно високі обсяги золотовалютних резервів, що дозволило НБУ не допускати різких стрибків курсу.

Єдиним фактором, який негативно вплинув на дохідність гривневих депозитів, стало підвищення з 1,5% до 5% військового збору, який стягується в тому числі й з депозитного доходу (діє з грудня 2024 року).

«За результатами 2025 року готівковий долар знизився з 42,62 до 42,43 гривні, або на 0,4%. Враховуючи спред між купівлею та продажем валюти, можна нівелювати укріплення долара для спрощення розрахунків, й визначити динаміку як нульову. Водночас євро за 2025 рік зріс з 44,27 до 50,12 гривні, що принесло власникам 13,2%. Між тим, враховуючи обернену конвертацію євро, фактичний заробіток становить 11,8%.

Отже, яку валютну дохідність могли отримати українці розміщуючи свої кошти на гривневих депозитах?

На початок 2025 можна було розмістити гривню на 3-місячному депозиті з доходністю 12,9% (13,3% в середньому для всього року) та під 12,5% річних на 12 місяців (13,3% в середньому для всього року). З урахуванням податків 23% (18% ПДФО + 5% військовий збір), фактична дохідність становила 10,3%.

Враховуючи нульову динаміку долара маємо у 2025 році доларову фактичну дохідність гривневого депозиту 10,3%. Проте враховуючи зростання євро, дохідність у цій валюті гривневого депозиту була від'ємною на рівні 1,5%", — підрахував для «Мінфіну» фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

Юлія Бабенко, фінансова планерка iPlan.ua вважає, що у 2025−2026 роках гривневий депозит для багатьох вкладників перестав бути просто способом накопичення і перетворився на інструмент активного управління валютним ризиком.

«За підсумками минулого року гривневий депозит продемонстрував стійку позитивну дохідність у валютному еквіваленті попри суттєвий податковий ризик. При номінальній ставці 16% річних (у другому півріччі в окремих приватних банках ставки досягали пікових значень 17,5−18%) вкладник отримав чистими (після сплати податків) 12,3% річних у гривні.

Кус гривні протягом року залишався відносно стабільним. Річна девальвація склала близько 8−10%. Отже, в підсумку у 2025 році середня чиста дохідність гривневих депозитів у доларовому еквіваленті склала 2−4% річних. І це дозволило вкладникам не лише захистити заощадження від інфляції, яка склала майже 9%, а й отримати значний валютний прибуток", — говорить Юлія Бабенко.

Скільки можна буде заробити у 2026 році — прогноз

Експерти говорять, що 2026 році дохідність за гривневими вкладами залежатиме насамперед від монетарної політики НБУ, яка своєю чергою спиратиметься на реальний стан економіки в країні, на безпекову ситуацію тощо. Тому, якщо змінюватиметься облікова ставка, то скоріше за все відповідні корективи зачіпатимуть і інші монетарні інструменти.

«Якщо справдиться прогноз НБУ про інфляцію у 6,6% наприкінці 2026 року, скоріше за все облікова ставка може знизитися до 13−14% (дзеркально ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами може скоротитися до 16,5−17,5%). Це прямий сигнал до зниження дохідності за гривневими вкладами орієнтовно на 1,5−2 в.п. Тобто потенційно середні ставки можуть скоротитися до 11%-12,5% річних, а максимальні ставки потенційно складуть до 14−14,5%», — прогнозує Дмитро Замотаєв.

«На кінець 2026 року я очікую офіційний курс долара до гривні на рівні 44,5, тобто на 5% вищий. Значення UIRD (Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб — ред.) на початок року становило 13,77%, а максимальні ставки за річними депозитами фізичних осіб зараз доходять до 17%. З врахування податку це майже 13,1%», — говорить Михайло Демків, аналітик інвестгрупи ICU.

За підрахунками Андрія Шевчишина, гривневий депозит у 2026 році може принести його власнику дохід у доларовому еквіваленті на рівні 3,5−6,5% після сплати податків.

«На початок року середня дохідність гривневих депозитів становила 13,4% для вкладів на 3 місяці та 13,8% — на 12 місяців. Проте, у 2026 році НБУ планує знижувати облікову ставку, що призведе до зниження дохідності гривневих інструментів на 2,5−3 в. п. до кінця 2026 року. Тобто, дохідність гривневого депозиту може бути на рівні 10,5−11,5% річних.

Також у 2026 році очікується девальвація гривні до 44,4 гривні за долар (медіальний прогноз неурядових аналітиків). При цьому, уряд в бюджеті на цей рік заклав розрахунковий курс долара на рівні 45,7 гривні за долар, МВФ — 45,3 гривні.

Спираючись на достатність зовнішньої допомоги на 2026 рік, історично рекордні рівні золото-валютних резервів, а також політику НБУ по стримуванню інфляції, малоймовірно що курс буде виведений вище рівня урядових прогнозів. Отже, від поточних рівнів долара у 43,5 гривні, девальвація гривні може бути на рівні 2−5%", — пояснює він.

Юлія Бабенко очікує збереження позитивного тренду дохідності гривневих депозитів, проте с тенденцією до поступового зниження валютної премії.

«За моїм прогнозом, чиста дохідність гривневих депозитів в доларі за підсумками 2026 року коливатиметься в межах від 2 до 6% річних», — вважає вона.

«Точка беззбитковості для гривневого депозиту у 2026 році — це девальвація гривні на рівні 11−12%. Отже, допоки долар не зростає швидше за цей показник, гривневий депозит залишається вигіднішим за купівлю валюти», — уточнює Юлія Бабенко.

У 2026 році, так само як і в минулі роки, вибір терміну розміщення депозиту залишиться вирішальним інструментом для фіксації прибутку, говорять експерти.

«Терміни 6 та 9 місяців — золота середина. Саме на цей період банки зараз пропонують максимальні ставки. Індекс середніх ставок часто сягає 14,5- 15,5% річних. Це ідеальний баланс між високим доходом і здатністю швидко перевести кошти у валюту у разі зміни ринкових умов. Строки розміщення гривні на 9 та 12 місяців — фіксація вигоди. В умовах прогнозованого зниження облікової ставки відкриття річного депозиту на початку року під 16−17% річних дозволить вкладнику отримувати високу дохідність навіть тоді, коли нові вклади влітку вже пропонуватимуть із майбутніх прогнозованих 12,5−13,5% річних.

Якщо розглядаємо розміщення гривні на 3 місяці, це може бути короткостроковим резервом і зараз це є найменш вигідна категорія депозиту. Ставки тут відчутно нижчі, а ризик того, що податки й комісії за переведення в готівку з'їдять прибуток, найвищий", — пояснює Юлія Бабенко.

Для отримання максимального прибутку у 2026 році вона рекомендує стратегію дробини: частину коштів тримати на 6-місячному депозиті для ліквідності, а іншу — в довгих ОВДП для максимальної валютної дохідності.

Як змінилися депозитні ставки у великих банках за останні 2 тижні

Радабанк підвищив на 0,5 в.п. депозитні ставки за гривневими депозитами. Тепер його приватні клієнти зможуть заробити на вкладах на 12 місяців 15,25% річних, на 9 місяців — 17% річних, на 6 місяців — 16,75% річних, на 3 місяці — 16,5% річних.

Натомість заробітки на доларових депозитах у цьому банку стали скромнішими: ставки за всіма вкладами у цій валюті, які пропонує Радабанк, зменшено на 0,25 в.п. За депозитами на 12 і 6 місяців тепер тут платять 2% річних, на 9 місяців — 2,1% річних, на 3 місяці — 1,75% річних.

Радабанк зрізав дохідність і за євровкладами: на 0,25 в.п. схудли ставки депозитів у цій валюті на 12, 9 і 6 місяців, до 1,15% річних, 1,35% річних і 1,25% річних відповідно. Дохідність депозитів на 3 місяці зменшено на 0,3 в.п. до 1% річних.

ПУМБ зрізав дохідність своїх депозитів у нацвалюті на 3 місяці одразу на 2 в.п. і тепер платить за ними 13% річних.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.12.2025−12.01.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.12.2025−12.01.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євродепозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.12.2025−12.01.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

