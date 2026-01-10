Multi від Мінфін
10 січня 2026, 15:15

Україна зайняла перше місце в Європі за рівнем інфляції у 2025 році

Попри глобальну тенденцію до сповільнення росту цін, Україна опинилася серед держав із найвищими показниками інфляції. За підсумками 2025 року споживчі ціни в країні зросли на 12,6%, що дозволило їй посісти 20-те місце у світовому антирейтингу інфляції. Про це повідомляє портал Visual Capitalist із посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Попри глобальну тенденцію до сповільнення росту цін, Україна опинилася серед держав із найвищими показниками інфляції.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Світові тенденції та позиція України

Загалом у світі середній рівень інфляції впав до 4,2%. Більшість країн продемонстрували стійкість економіки навіть на тлі історичного підвищення митних тарифів з боку США. Однак в Україні ситуація залишається складною: показник у 12,6% суттєво перевищує середньосвітові значення та робить Україну лідером за темпами прискорення інфляції в Європі.

Для порівняння, у найбільших економіках Євросоюзу інфляція вже повернулася до норми:

  • Франція — 1,1%;
  • Італія — 1,7%;
  • Німеччина — 2,1%.

МВФ прогнозує, що у 2026 році глобальна інфляція продовжить знижуватися до 3,7%, чому сприятиме слабке зростання цін у Китаї та стабілізація в Європі.

Лідери антирейтингу

Беззаперечним лідером за знеціненням національної валюти стала Венесуела. Там інфляція сягнула катастрофічних 269,9%. Експерти прогнозують, що у 2026 році цей показник може підскочити до 682% через політичну невизначеність після усунення від влади Ніколаса Мадуро та різку девальвацію болівара (місцевої валюти), який втратив 82,7% вартості щодо долара.

Читайте також: Урок Венесуели: як найбагатша країна Латинської Америки стала найбіднішою

До п'ятірки країн із найшвидшим зростанням цін також увійшли:

  • Південний Судан — 97,5%;
  • Зімбабве — 89,0%;
  • Судан — 87,2%;
  • Іран — 42,4%.

Ситуація у США та Китаї

У Сполучених Штатах інфляція знизилася з 3% у 2024 році до 2,7% у 2025-му. Вплив нових митних тарифів виявився значно меншим, ніж побоювалися аналітики: вони додали до загального показника інфляції лише 0,5 відсоткового пункта.

Натомість Китай зіткнувся із протилежною проблемою — дефляцією (падінням цін або їх відсутнім зростанням). Інфляція в Піднебесній склала 0,0%. Це пов'язано з кризою перевиробництва та слабким ринком праці. Очікується, що у 2026 році ціни в Китаї трохи зростуть (до 0,8%) завдяки державним стимулам для підтримки споживання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Новини по темі
