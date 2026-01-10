Україна зайняла перше місце в Європі за рівнем інфляції у 2025 році

Попри глобальну тенденцію до сповільнення росту цін, Україна опинилася серед держав із найвищими показниками інфляції. За підсумками 2025 року споживчі ціни в країні зросли на 12,6%, що дозволило їй посісти 20-те місце у світовому антирейтингу інфляції. Про це повідомляє портал Visual Capitalist із посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Світові тенденції та позиція України

Загалом у світі середній рівень інфляції впав до 4,2%. Більшість країн продемонстрували стійкість економіки навіть на тлі історичного підвищення митних тарифів з боку США. Однак в Україні ситуація залишається складною: показник у 12,6% суттєво перевищує середньосвітові значення та робить Україну лідером за темпами прискорення інфляції в Європі.

Для порівняння, у найбільших економіках Євросоюзу інфляція вже повернулася до норми:

Франція — 1,1%;

Італія — 1,7%;

Німеччина — 2,1%.

МВФ прогнозує, що у 2026 році глобальна інфляція продовжить знижуватися до 3,7%, чому сприятиме слабке зростання цін у Китаї та стабілізація в Європі.

Лідери антирейтингу

Беззаперечним лідером за знеціненням національної валюти стала Венесуела. Там інфляція сягнула катастрофічних 269,9%. Експерти прогнозують, що у 2026 році цей показник може підскочити до 682% через політичну невизначеність після усунення від влади Ніколаса Мадуро та різку девальвацію болівара (місцевої валюти), який втратив 82,7% вартості щодо долара.

До п'ятірки країн із найшвидшим зростанням цін також увійшли:

Південний Судан — 97,5%;

Зімбабве — 89,0%;

Судан — 87,2%;

Іран — 42,4%.

Ситуація у США та Китаї

У Сполучених Штатах інфляція знизилася з 3% у 2024 році до 2,7% у 2025-му. Вплив нових митних тарифів виявився значно меншим, ніж побоювалися аналітики: вони додали до загального показника інфляції лише 0,5 відсоткового пункта.

Натомість Китай зіткнувся із протилежною проблемою — дефляцією (падінням цін або їх відсутнім зростанням). Інфляція в Піднебесній склала 0,0%. Це пов'язано з кризою перевиробництва та слабким ринком праці. Очікується, що у 2026 році ціни в Китаї трохи зростуть (до 0,8%) завдяки державним стимулам для підтримки споживання.