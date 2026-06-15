àбанк став партнером державної програми СвітлоДІМ

Мета програми — допомагати багатоквартирним будинкам подбати про енергетичну незалежність. Завдяки державній підтримці мешканці можуть отримати сучасні рішення для встановлення резервного живлення та почуватися впевненіше навіть під час відключень електроенергії.

Яку суму можна отримати та на що її витратити

У межах програми СвітлоДІМ ОСББ, житлові кооперативи та управителі багатоквартирних будинків можуть отримати від 100 000 до 300 000 гривень — в залежності від поверховості будинку та кількості під'їздів:

100 000 ₴ — будинки до 6 поверхів

200 000 ₴ — 7−16 поверхів

300 000 ₴ — від 17 поверхів, будинки з котельнями, в також ті, що мають від 4 до 16 поверхів (включно) та 3 і більше під'їздів.

Кошти можна спрямувати на придбання та встановлення обладнання для резервного та автономного електроживлення, зокрема:

генераторів;

акумуляторних систем;

інверторів;

систем керування батареями;

сонячних панелей та іншого енергообладнання.

Учасниками програми є:

ОСББ;

житлово-будівельні кооперативи;

управителі багатоквартирних будинків.

📌 Як скористатись програмою:

Відкрити спеціальний рахунок в àбанку * Подати заявку через Дію Отримати рішення від комісії Міністерства розвитку громад та територій. Отримати кошти на спеціальний рахунок в àбанку та реалізувати проєкт.

* у зручний для вас спосіб: онлайн через сайт/підтримку банку або особисто у найближчому відділенні банку.(тут буде посилання на сайт)



Важливо: гроші потрібно використати протягом 45 днів після отримання.

На сьогодні програма СвітлоДІМ діє для багатоквартирних будинків Києва та Київської області, Харкова і Харківської області.

Разом зі СвітлоДІМ àбанк підтримує проєкти, які роблять будинки більш автономними, а життя їхніх мешканців — комфортнішим.