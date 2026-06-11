Приватбанк можуть вивести на біржу вже у 2027 році: НБУ розглядає IPO в Україні або Польщі

Національний банк України розглядає можливість провести IPO Приватбанку вже наступного року. Про це заступник голови НБУ Дмитро Олійник розповів у інтерв'ю Business Insider Polska .

ПриватБанк він назвав одним із ключових претендентів: НБУ планує тестувати інструмент IPO саме на найуспішніших державних банках.

«Ми хотіли б спробувати, можливо, вже наступного року, провести IPO деяких банків. Розглядаємо можливість використання інфраструктури українського або польського фондового ринку», — сказав Олійник.

Довга дорога до приватизації

Історія з активами ПриватБанку тягнеться давно.

Держава націоналізувала його у 2016 році після того, як банк опинився на межі краху через дії попередніх власників. Відтоді питання приватизації виникало неодноразово: у 2024 році банк планували продати, але Мінфін вирішив відкласти це до завершення війни.

Тепер з'явився новий сценарій: не прямий продаж стратегічному інвестору, а вихід на біржу через IPO, що дозволить державі зберегти контроль і водночас залучити капітал.

Чому банк може цікавий закордонним інвесторам

За підсумками першого кварталу 2026 року Приватбанк заробив 12,8 млрд грн чистого прибутку. Це 49% від загального прибутку всієї банківської системи України за той самий період. Прибуток до оподаткування зріс на 17% порівняно з аналогічним кварталом минулого року і склав 25,9 млрд грн.

На банк припадає 22% усіх клієнтських коштів в українських банках — 727 млрд грн, з яких 534 млрд грн належать фізичним особам.

Кредитний портфель за квартал виріс на 44% у річному вимірі і досяг 170 млрд грн. Банк активно фінансує енергетику, оборонно-промисловий комплекс, аграрний сектор і логістику. За підсумками 2025 року прибуток до оподаткування становив 88 млрд грн.

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