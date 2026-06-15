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15 червня 2026, 10:00

Fishback 10 грн/л на ОККО з корпоративною карткою Mastercard® Business від МТБ Банку

Витрати на пальне нерідко обходиться бізнесу у чималу копійку. За рік такі платежі підприємцю складаються в суму, яка могла піти на розвиток справи.

МТБ Банк має спеціальну пропозицію для бізнес-клієнтів: Fishback 10 грн/л на бензин і дизель та 5 грн/л на газ при оплаті корпоративною карткою Mastercard® Business від МТБ Банку на АЗК OKKO.

Пропозиція діє з 11.05.2026 до 11.07.2026 року.

У чому суть пропозиції

Fishback — це повернення частини витрат на пальне у вигляді балів програми лояльності Fishka.

Розмір вигоди:

  • 10 грн/л на бензин та дизель
  • 5 грн/л на газ
  • Ліміт 100 літрів/місяць.

Обов’язкова умова — бути зареєстрованим у програмі лояльності «Fishka».

Таким чином кожна заправка авто зменшує витрати бізнесу. Якщо автомобіль споживає, наприклад, 100 літрів бензину на місяць, економія може сягати до 1000 грн щомісяця.

Для кого це вигідно

  • власникам малого та середнього бізнесу
  • компанії з автопарком або регулярними виїздами співробітників

Чим активніше використовується автранспорт, тим більша вигода.

Переваги картки Mastercard® Business від МТБ Банку

Корпоративна картка відкривається:

  • безкоштовно
  • з безкоштовним обслуговуванням
  • повністю онлайн

Оформлення відбувається через мобільний застосунок МТВ360 та сервіс «Дія» — без відвідування відділення.

Детальні умови акції — на офіційній сторінці сайту

Більше про продукти для бізнесу — на сайті МТБ Банку

Як скористатися акцією

  1. Відкрити корпоративну картку Mastercard® Business від МТБ Банку.
  2. Зареєструватися в програмі лояльності «Fishka».
  3. Заправлятися на АЗК OKKO.
  4. Розраховуватися карткою Mastercard® Business від МТБ Банку — Fishback нараховується автоматично.

Кожен літр пального перетворюється на додатковий фінансовий ресурс для бізнесу. Менше витрат — більше можливостей для розвитку!

Джерело: МТБ Банк
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