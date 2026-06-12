PINBank відновив роботу: європейська фінтех-компанія ZEN.COM викупила банк за 175 млн грн

Фонд гарантування вкладів завершив врегулювання PINBank , визнаного неплатоспроможним у лютому 2026 року. Банк повернувся до повноцінної роботи, його надійність підтверджена інспекційною перевіркою Національного банку України.

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Наприкінці квітня 100% акцій PINBank придбала литовська фінтех-компанія UAB ZEN.COM за 175 млн грн. Новий власник провів докапіталізацію банку і виконав усі вимоги регулятора. Після цього Фонд гарантування припинив повноваження свого куратора.

Для клієнтів це означає зняття всіх тимчасових обмежень: банк знову повноцінно виконує зобов'язання, у тому числі виплачує вклади і нараховує відсотки за депозитами.

Ключовий результат: кошти всіх вкладників і кредиторів збережені повністю, обслуговування клієнтів не переривалося жодного дня, а система гарантування вкладів не отримала додаткового навантаження.

Хто такий ZEN.COM

ZEN.COM — європейська фінтех-компанія з Литви, що обслуговує клієнтів на 33 ринках. Для неї PINBank стає інструментом виходу на український ринок.

«Ми віримо, що Україна має значний довгостроковий потенціал», — заявив генеральний директор ZEN.COM у Європі Міхал Богуславський.

Директорка-розпорядниця Фонду гарантування Ольга Білай назвала кейс PINBank одним із найуспішніших у практиці Фонду і нагадала: це вже п'яте врегулювання неплатоспроможного банку під час повномасштабної війни.

«Кейс PINBank демонструє, що навіть в умовах воєнного часу механізми врегулювання неплатоспроможних банків працюють», — підкреслила вона.

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