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12 червня 2026, 15:20

PINBank відновив роботу: європейська фінтех-компанія ZEN.COM викупила банк за 175 млн грн

Фонд гарантування вкладів завершив врегулювання PINBank, визнаного неплатоспроможним у лютому 2026 року. Банк повернувся до повноцінної роботи, його надійність підтверджена інспекційною перевіркою Національного банку України.

Фонд гарантування вкладів завершив врегулювання PINBank, визнаного неплатоспроможним у лютому 2026 року.

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Наприкінці квітня 100% акцій PINBank придбала литовська фінтех-компанія UAB ZEN.COM за 175 млн грн. Новий власник провів докапіталізацію банку і виконав усі вимоги регулятора. Після цього Фонд гарантування припинив повноваження свого куратора.

Для клієнтів це означає зняття всіх тимчасових обмежень: банк знову повноцінно виконує зобов'язання, у тому числі виплачує вклади і нараховує відсотки за депозитами.

Ключовий результат: кошти всіх вкладників і кредиторів збережені повністю, обслуговування клієнтів не переривалося жодного дня, а система гарантування вкладів не отримала додаткового навантаження.

Хто такий ZEN.COM

ZEN.COM — європейська фінтех-компанія з Литви, що обслуговує клієнтів на 33 ринках. Для неї PINBank стає інструментом виходу на український ринок.

«Ми віримо, що Україна має значний довгостроковий потенціал», — заявив генеральний директор ZEN.COM у Європі Міхал Богуславський.

Директорка-розпорядниця Фонду гарантування Ольга Білай назвала кейс PINBank одним із найуспішніших у практиці Фонду і нагадала: це вже п'яте врегулювання неплатоспроможного банку під час повномасштабної війни.

«Кейс PINBank демонструє, що навіть в умовах воєнного часу механізми врегулювання неплатоспроможних банків працюють», — підкреслила вона.

Читайте також: PINbank змінює модель: акцент на платежах замість кредитування

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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