Найбільший банк Португалії попередив росіян про закриття рахунків

Найбільший банк Португалії Caixa Geral de Depositos попередив громадян росії про примусове закриття рахунків. Про це повідомляє російський РБК із посиланням на клієнтів кредитної організації.

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Що відомо

Користувачі з 9 червня одержують розсилку із попередженням про закриття рахунку з 14 серпня 2026 року.

«Просимо повернути до банку Caixa невикористані чекові книжки, а також усі інструменти доступу та розпорядження рахунком та пов'язаними рахунками, зокрема банківські картки», — йдеться у повідомленні.

За даними агентства, серед одержувачів таких повідомлень — володарі російських паспортів без посвідки на проживання (ВНЖ) або ті, хто не оновив інформацію про свій статус у банку.

Але подібні повідомлення надходили і тим росіянам, хто працює на європейські чи португальські компанії, а також має ВНЖ Португалії.

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Оцінити точну кількість росіян у Португалії складно — статистика громадянства не публікується, але може йтися як мінімум про тисячі рахунків, враховуючи популярність «золотих віз», кажуть експерти.

Caixa Geral de Depositos як найбільший державний банк Португалії «надавав базовий доступ до банківських послуг для нерезидентів, включаючи заявників за програмами «золотих віз».