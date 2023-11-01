НБУ знизив облікову ставку: чому дрібні банки не ріжуть дохідність депозитів

Невеликі фінустанови взяли паузу у перегляді депозитних пропозицій для приватних клієнтів. Не відреагували вони поки що й на нові правила роботи з банками , які регулятор запровадив одночасно з переглядом ключової ставки. На яких умовах зараз можна розмістити свої гроші фізособам у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

26 жовтня Нацбанк, попри очікування ринку, різко знизив облікову ставку — відразу на 4 в.п. — до 16% річних.

При цьому вартість грошей для банків залишилася незмінною: відсоткові ставки за своїми операціями з банками регулятор не змінював, тобто на 3-місячних депозитних сертифікатах фінансисти, як і раніше, зможуть заробляти 20% річних (облікова ставка + 4 в.п.).

«З одного боку, за таких показників інфляції (7,1% у річному вимірі за підсумками вересня — ред.) потрібно радикально знижувати облікову ставку. З іншого боку, неминуче зниження ставок за депозитами, як наслідок такого кроку, різко знизить привабливість гривневих вкладів і здатне навіть викликати їхній відтік із системи. Ризик особливо високий у світлі підвищених девальваційних очікувань.

Вихід у НБУ знайшли у перегляді формул дохідності депозитних сертифікатів та ставки за кредитами рефінансування, які, де-факто, залишилися незмінними. Рішення не безперечне, проте, воно, загалом, вирішує поставлене завдання", — говорить Іван Світек, голова правління Юнекс Банку.

Регулятор також запровадив додаткове правило для охочих вкластися в депсертифікати: з грудня базою для розрахунку ліміту таких вкладень буде виключно приріст строкових гривневих депозитів фізичних осіб на термін понад три місяці. Таким чином НБУ продовжує стимулювати банки до нарощування строкових депозитів, що стримуватиме падіння їхньої дохідності.

За словами директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Дмитра Замотаєва, не знизивши ставку за 3-місячними сертифікатами, регулятор намагається зберегти розмір дохідності гривневих вкладів, щонайменше, на нинішньому рівні. При зниженні інфляційних очікувань до 5,8% у річному вимірі «чистий» дохід за гривневими вкладами, залежно від терміну розміщення, може бути вже на рівні 6−7%, — вважає банкір.

За словами директора з маркетингу Юнекс Банку Аліни Компанець, коригування формули розрахунку лімітів за ставками тримісячних сертифікатів, які були одним із ключових інструментів розміщення гривневої ліквідності, призвели до того, що зараз найціннішими для банків вкладами стали строкові депозити, залучені з квітня цього року.

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Що прогнозують банкіри

Депозитні ставки НБУ залишилися без змін, тому й змін у тенденціях руху депозитних ставок для приватних осіб не очікується, — вважає заступник начальника управління МСБ та роздрібного бізнесу Агропросперіс Банку Олексій Кіяшко. «Продовжиться тренд із незначного зниження депозитних ставок у короткостроковій перспективі, яке стримуватиметься жорсткою політикою щодо обов'язкового резервування коштів банків на коррахунку в НБУ. Банки з меншими депозитними портфелями традиційно будуть змушені тримати вищі ставки», — додає він.

В Агропросперіс найближчим часом зміну ставок не планують. «Ми очікуємо, що інтерес вкладників поступово переключатиметься з коротких депозитів на термін до 100 днів, які показують зараз максимальну дохідність, у бік довгострокових вкладів. В очікуванні задекларованого НБУ подальшого зниження облікової ставки клієнтам вигідніше фіксувати дохідність на термін від 12 місяців», — каже Олексій Кіяшко.

«На сьогодні рівень відсоткових ставок за депозитами був далеким від рівня облікової ставки НБУ (на рівні 12%-16%), тому, найімовірніше, банки залишать поточні депозитні ставки з подальшим повільним зменшенням рівня відсоткових ставок за депозитами. На мою думку, у найближчій перспективі значних змін не відбудеться. Індекс UIRD за депозитами на 3 місяці перебуватиме в діапазоні 13,9−14,1%, 6 місяців — 14,3−14,5%, 9 місяців — 13,7−13,9%, 12 місяців — 14,2- 14,4%», — вважає Ігор Левченко, начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group.



Іван Світек вважає, що можливі коригування ставок за строковими вкладами будуть «суто символічними».

«З огляду на зміни, внесені до розрахунку лімітів за тримісячними депсертифікатами, очікується посилення конкуренції на ринку за вкладників, що, теоретично, має стимулювати невелике зростання дохідності вкладів у найбільших фінустановах. У невеликих банках, зважаючи на ту ж саму конкуренцію, ставки і до цього рішення НБУ перебували на рівнях, що межують з порогом рентабельності», — пояснює він.

На думку Аліни Компанець із Юнекс Банку, найпопулярнішими у населення залишатимуться тримісячні вклади.

«З одного боку, вони беруть участь у розрахунку лімітів за аукціонами НБУ щодо розміщення тримісячних депосертифікатів. Із іншого — досить короткі, щоб не призвести до великих втрат у разі різкої зміни дизайну монетарної політики. Та й українці, зрештою, воліють вкладати вільні заощадження на менший термін. Хтось — через девальваційні очікування, хтось — через значний рівень невизначеності та неможливості будувати надійні плани на життя», — аргументує вона.

НБУ й надалі знижуватиме облікову ставку, якщо його прогнози щодо подальшого згасання інфляції виявляться вірними. Цей сценарій закладатимуть банки і до своєї депозитної політики.

«До кінця року банки почнуть поступово знижувати „далекий кінець“ депозитних ставок (терміном на 12−24 місяці), одночасно не змінюючи короткострокові депозитні ставки. Тому що, по-перше, вони можуть розміщувати ці кошти в НБУ та отримувати прибуток, по-друге, такі вклади не мають довгострокових зобов'язань за рівнем відсоткової ставки», — прогнозує Ігор Левченко.

На 3-місячні вклади невеликі банки зараз намагаються утримати найпривабливіші ставки. Так, Радабанк платить за ними 19% річних, Кліринговий Дім — 18%, Юнекс Банк та Кристалбанк — по 17,5% річних.

На гривневі вклади на 6 місяців умови менш привабливі: 17,5% річних від Радабанку, 17% річних — Піреус та Крісталбанк, Агропросперіс — 16,75% річних.

Найвищі ставки на 9 місяців пропонують Кристалбанк (17,25% річних), Агропросперіс (17% річних). Ще три невеликі банки платять за такими строковими вкладами 16,5% річних: Глобус, Банк інвестицій та заощаджень, і банк Український капітал.

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Максимальні ставки по гривневих депозитах

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.10.2023−30.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.10.2023−30.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.10.2023−30.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.