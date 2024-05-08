Ветеран — клієнт Ощадбанку отримав перший кредит у рамках спеціальної програми підтримки ветеранського бізнесу «Бізнес 4.5.0». Позику видано на поповнення обігових коштів на суму 550 тис. грн для закупівлі пально-мастильної продукції, дрібних деталей до авто, інших витрат для бізнесу. Строк користування кредитом — 12 місяців. Компенсаційна процентна ставка на дату укладення кредитного договору становить 13%.
Ощадбанк видав перший кредит ветерану за програмою «Бізнес 4.5.0»
Позичальник — колишній військовослужбовець ЗСУ, який перебував на службі досередини 2023 року та після демобілізації через поранення повернувся до своєї справи — вантажних перевезень по Україні та Європі. Клієнт зареєстрований як ФОП для перевезення будь-яких вантажів — від дрібних до великогабаритних, має 6 комплектів вантажних автомобілів (тягачів) з причепами і лаветами та ще 2 комплекти орендує. Підприємство має 6 офіційно оформлених працівників.
Нагадуємо, 15 квітня Ощад першим серед українських банків запустив ветеранську програму для мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) «Бізнес 4.5.0». Скористатись нею може ветеран або ветеранка (учасники бойових дій), родина ветерана (дружина / чоловік, діти, батьки), а також підприємство, в якому більше 30% персоналу — ветерани / учасники бойових дій.
Програма містить наступні складові.
Пільгове кредитування власної справи або діючого ветеранського бізнесу на таких умовах:
- сума — до 5 млн грн;
- строк — до 60 місяців;
- цільове використання — придбання основних засобів, ремонт приміщень, поповнення оборотного капіталу;
- пільгова ставка за програмою «Доступні кредити 5−7−9%»: на інвестиційні потреби — 5−9%, на оборотний капітал — 13% або 4−8% (у рамках програми WNISEF).
Кредитування на придбання франшизи (можливо для позичальників без
підприємницького досвіду) на таких умовах:
- максимальний строк кредитування — 120 місяців;
- власний капітал — не менше 30% вартості проєкту;
- сума — до 5 млн грн;
- забезпечення за кредитом (основні фонди).
Пільговий тарифний пакет обслуговування банківського рахунку:
- без комісії за обслуговування рахунку до 30 вересня 2024 року;
- пільговий тариф на перекази коштів.
Консультації та навчання:
- супровід на всіх етапах розвитку бізнесу;
- консультації персонального менеджера;
- навчальні програми та семінари.
Загалом за три тижні від старту програми Ощадбанк отримав заявки на кредитування за цією програмою на загальну суму майже 10 млн грн — вони надійшли від представників ветеранського бізнесу з Івано-Франківської, Одеської, Тернопільської та Хмельницької областей.
Дізнатись більше про продукт «Бізнес 4.5.0» або подати заявку можна тут.
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