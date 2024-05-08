НБУ оштрафував на 6,33 млн оператора мережі терміналів Сіty24

Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК «Фенікс» на 6,33 мільйона гривень за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. За даними на сайті НБУ, ТОВ «ФК «Фенікс» є оператором платіжної системи «Сіty24».