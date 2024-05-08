Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК «Фенікс» на 6,33 мільйона гривень за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. За даними на сайті НБУ, ТОВ «ФК «Фенікс» є оператором платіжної системи «Сіty24».
8 травня 2024, 11:48
НБУ оштрафував на 6,33 млн оператора мережі терміналів Сіty24
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За даними YouControl, ТОВ «ФК «Фенікс» належать права на торгові марки, під якими працює мережа City24. Бенефіціаром компанії вказаний Євген Давидович.
Нацбанк вказує, що компанія неналежно виконувала:
- обов’язок дотримуватися правил фінансового моніторингу;
- обов’язок щодо здійснення належної перевірки клієнтів, в частині непроведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, а також нездійсненні верифікації клієнтів;
- вимоги до застосування ризик-орієнтованого підходу;
- вимоги до здійснення переоцінки ризиків клієнтів.
Джерело: Мінфін
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