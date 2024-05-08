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8 травня 2024, 11:48

НБУ оштрафував на 6,33 млн оператора мережі терміналів Сіty24

Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК «Фенікс» на 6,33 мільйона гривень за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. За даними на сайті НБУ, ТОВ «ФК «Фенікс» є оператором платіжної системи «Сіty24».

Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК «Фенікс» на 6,33 мільйона гривень за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

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За даними YouControl, ТОВ «ФК «Фенікс» належать права на торгові марки, під якими працює мережа City24. Бенефіціаром компанії вказаний Євген Давидович.

Нацбанк вказує, що компанія неналежно виконувала:

  • обов’язок дотримуватися правил фінансового моніторингу;
  • обов’язок щодо здійснення належної перевірки клієнтів, в частині непроведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, а також нездійсненні верифікації клієнтів;
  • вимоги до застосування ризик-орієнтованого підходу;
  • вимоги до здійснення переоцінки ризиків клієнтів.
Джерело: Мінфін
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