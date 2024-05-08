Підприємці у ПУМБ за півроку розмістили більше 17 тисяч онлайн- депозитів

Можливість відкрити депозит «Стандартний» онлайн через інтернет-банкінг ПУМБ Digital Business була впроваджена для корпоративних клієнтів ще в жовтні минулого року та, за трохи більше ніж шість місяців з моменту дії функціоналу, отримала неабиякий попит серед підприємців.

Головні переваги онлайн-депозиту «Стандартний» — легкість оформлення з будь- кої точки країни та навіть світу, а також відсоткова ставка до 10,5%* річних, яка є вищою ніж у відділеннях.

Це дозволяє клієнтам не тільки економити час, а й відкриває доступ до ефективнішого управління власними коштами з гарантованим прибутком! Окрім отримання відсотків, що є джерелом додаткового доходу для компанії, депозити у ПУМБ — це завжди безпечний та надійний спосіб зберігання фінансів.

Нагадаємо, оформити депозит онлайн у ПУМБ можна як юридичним особам, так і ФОП. Ті ж підприємці, які ще досі не є клієнтами банку, вже зараз можуть скористатись перевагами дистанційного обслуговування у ПУМБ та відкрити рахунок для ФОП і юросіб повністю віддалено за посиланням.

*Відсоткова ставка актуальна на дату розміщення новини.