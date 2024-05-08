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8 травня 2024, 13:30

Підприємці у ПУМБ за півроку розмістили більше 17 тисяч онлайн- депозитів

Кількість онлайн-депозитів, розміщених підприємцями у Першому Українському Міжнародному Банку (ПУМБ), перевищила 17 000 рахунків.

Можливість відкрити депозит «Стандартний» онлайн через інтернет-банкінг ПУМБ Digital Business була впроваджена для корпоративних клієнтів ще в жовтні минулого року та, за трохи більше ніж шість місяців з моменту дії функціоналу, отримала неабиякий попит серед підприємців.

Головні переваги онлайн-депозиту «Стандартний» — легкість оформлення з будь- кої точки країни та навіть світу, а також відсоткова ставка до 10,5%* річних, яка є вищою ніж у відділеннях.

Це дозволяє клієнтам не тільки економити час, а й відкриває доступ до ефективнішого управління власними коштами з гарантованим прибутком! Окрім отримання відсотків, що є джерелом додаткового доходу для компанії, депозити у ПУМБ — це завжди безпечний та надійний спосіб зберігання фінансів.

Нагадаємо, оформити депозит онлайн у ПУМБ можна як юридичним особам, так і ФОП. Ті ж підприємці, які ще досі не є клієнтами банку, вже зараз можуть скористатись перевагами дистанційного обслуговування у ПУМБ та відкрити рахунок для ФОП і юросіб повністю віддалено за посиланням.

*Відсоткова ставка актуальна на дату розміщення новини.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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veritas69
veritas69
8 травня 2024, 16:09
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