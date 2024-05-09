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9 травня 2024, 12:34

Українські підприємці можуть відкрити рахунок в Приватбанку онлайн за допомогою «Дія.Підпис»

Приватбанк запустив для українських підприємців, які відкривають свій рахунок ФОП через сайт банку, можливість зробити це не тільки за допомогою Smart ID та КЕП Приватбанку, а і через «Дія.Підпис». Про це повідомляє пресслужба банку.

Приватбанк запустив для українських підприємців, які відкривають свій рахунок ФОП через сайт банку, можливість зробити це не тільки за допомогою Smart ID та КЕП Приватбанку, а і через «Дія.
Фото: banker.ua

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Як повідомив член правління банку з питань МСБ Євген Заіграєв, підключення сервісу «Дія.підпис» значно спрощує відкриття рахунків ФОП для підприємців, які раніше не були клієнтами банку або раніше не мали електронного підпису від Приватбанку.

Як відкрити рахунок онлайн

Щоб відкрити новий рахунок у Приватбанку на сайті банку, підприємцям треба пройти 6 кроків:

  1. Вказати тип бізнес-рахунку — Фізична особа-підприємець (ФОП).
  2. Пройти авторизацію.
  3. Заповнити анкету.
  4. Обрати тарифний пакет.
  5. Далі картка для бізнес-рахунку.
  6. Останній крок — підпис документів.

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У банку зазначили, що щомісяця нові рахунки в Приватбанку відкривають майже 20 тисяч ФОПів, при цьому кожний третій новий рахунок підприємця відкривається виключно онлайн через сайт банку, а після старту сервісу кожен п'ятий підприємець при відкритті нового рахунку користується саме «Дія.Підпис».

За дослідженнями компанії CBR, проведеними у 2023 році, 45% юридичних осіб та 61% підприємців називають Приватбанк основним банком для свого бізнесу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
9 травня 2024, 14:02
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Приват буквально наш локальний майкрософт едж :)
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