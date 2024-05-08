Розіграш від «Бонусу до депозиту» продовжено — хто і які призи може виграти

Програма «Бонус до депозиту» дає змогу оформити вклад та отримати бонусні відсотки на додачу до ставки, яку пропонує банк. Але це ще не все. Всі, хто скористається акційною пропозицією від сайту «Мінфін» у травні, зможуть взяти участь у розіграші. Що саме можуть виграти вкладники, розповідаємо детальніше.

Загальна вартість призів — 150 000 грн. Ті, кому усміхнеться фортуна, отримають:

грошові призи на загальну суму 30 000 грн;

онлайн курс про інвестиції в Академії Мінфін;

квитки на конференцію для інвесторів «Жити на відсотки 2024».

Долучитися до участь у розіграші досить просто. Для цього потрібно: розмістити заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту» → відкрити гривневий депозит на суму від 50 000 грн в одному з банків: Глобус Банк, РВС Банк чи Піреус Банк → заповнити Форму на сайті для підтвердження відкриття депозиту.

Важливо пам’ятати, що депозит слід відкрити до 31 травня. Саме стільки діятиме розіграш. Тож варто встигнути випробувати удачу!

В чому переваги депозитів

Як правило, на депозитний рахунок розміщують «вільні» кошти. Зробити це досить просто та швидко. Очевидною перевагою є те, що вкладник гарантовано отримає дохід по завершенню терміну дії депозиту, адже відсоткова ставка, яку пропонує банк, заздалегідь відома та фіксована. А разом з програмою «Бонус до депозиту» вкладники можуть отримати ще й додаткові відсотки. Для кожного банку вони індивідуальні, ознайомитися детальніше можна на сторінці акції.

До того ж депозит — безпечний варіант інвестування. По суті держава страхує вклади українців та гарантує, що всі гроші будуть повернуті, навіть якщо банк збанкрутіє чи зовсім припинить діяльність. У такому разі Фонд гарантування вкладів поверне 100% коштів. Діє ця гарантія до скасування воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців з дня його припинення.

Депозит — особливо корисний інвестиційний інструмент, як для тих хто тільки починає свій шлях в інвестуванні. Він може стати вигідним для тих, хто шукає безпечний та гарантований дохід, а також хоче набратися досвіду в управлінні інвестиціями.

Поспішіть розмістити вклад у травні, щоб не втратити шанс отримати не лише вигоду, а й призи!