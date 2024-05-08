Найбільший банк Колумбії запустив криптобіржу Wenia та стейблкоїн із прив'язкою до песо

Колумбійський банк Bancolombia Group вирішив увірватися в криптовалютну індустрію, запустивши біржу Wenia та стейблкоїн COPW із прив'язкою до місцевого песо. Про це пише Forbes.

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Що відомо

Нова торгова платформа планує залучити 60 000 користувачів за перший рік роботи та скласти конкуренцію найбільшій криптовалютній біржі світу Binance.

Президент Bancolombia Group Хуан Карлос Мора заявив, що компанія вже майже десять років працює над створенням криптовалютної платформи, покликаної полегшити популяризацію цифрових активів у регіоні.

Крім стейблкоїна COPW, на біржі Weina можна буде торгувати біткоїном, ефіром, USDC та Polygon (MATIC).

Щоб отримати доступ до Weina, трейдери мають бути громадянами Колумбії, які мешкають у країні. Представники Bancolombia Group попередили трейдерів про ризики, пов'язані з торгівлею цифровими активами.

У банку заявили, що ці криптовалютні активи не є цінними паперами і не підтримуються урядом.

Згідно з глобальним індексом проникнення криптовалют за 2023 рік, Колумбія посідає третє місце серед країн Латинської Америки. Weina є незалежною організацією, зареєстрованою за межами країни, на Бермудських островах і на неї не поширюється колумбійське законодавство. Будь-які суперечки чи претензії розглядатимуться виключно з біржею у судах Бермудських островів, а не з Bancolombia Group.