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9 травня 2024, 9:44

MasterСard та найбільші банки США розпочали тест системи міжбанківських токенізованих розрахунків

Платіжна система MasterСard і кілька американських банків оголосили про створення регульованої розрахункової мережі (RSN) з блокчейном, що працює на доказі концепції (PoC).

Платіжна система MasterСard і кілька американських банків оголосили про створення регульованої розрахункової мережі (RSN) з блокчейном, що працює на доказі концепції (PoC).► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо це означаєПередбачається, що система RSN PoC дозволить використовувати можливості технології загального реєстру для розрахунку токенізованих активів комерційних банків, оптових цифрових валют центральних банків (CBDC), цінних паперів, а також казначейських зобов'язань США та інших токенізованих активів.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що це означає

Передбачається, що система RSN PoC дозволить використовувати можливості технології загального реєстру для розрахунку токенізованих активів комерційних банків, оптових цифрових валют центральних банків (CBDC), цінних паперів, а також казначейських зобов'язань США та інших токенізованих активів.

У тестуванні системи міжбанківських токенізованих розрахунків візьмуть участь US Bancorp, Wells Fargo, Swift, TD Bank NA Citigroup, VISA, USDF, Zions Bancorp та JPMorgan.

Перевірка працездатності системи розрахунків RSN PoC проводитиметься у тестовому середовищі та моделюватиме трансакції з кількома токенізованими активами, номінованими у доларах США для міжбанківських розрахунків та внутрішніх користувачів кредитних установ.

Адмініструвати функції менеджера програми RSN PoC доручено Асоціації індустрії цінних паперів та фінансових ринків (SIFMA).

Консультаційні послуги та контроль роботи системи на відповідність існуючим законам Сполучених Штатів покладено на консалтингову корпорацію Deloitte. Ще шість учасників, некомерційна корпорація MITRE, BNY Mellon, Broadridge, DTCC, ISDA та Tassat Group, залучені до проєкту як незалежні експерти.

Нагадаємо

Роком раніше американська корпорація MasterСard та британська блокчейн-компанія Fluency уклали партнерську угоду щодо організації спільної обробки платежів у цифрових валютах центробанків.

Джерело: Мінфін
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