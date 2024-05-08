Австрійський Raiffeisen Bank відмовився від угоди з Дерипаскою

Австрійський Raiffeisen Bank International після тиску з боку Вашингтона, який вимагав скасувати угоду, відмовився від планів викупити за 1,5 млрд євро заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в австрійській будівельній компанії Strabag. Про це пише Reuters .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Зрив угоди став черговою невдачею для найбільшого західного банку в росії, який вже зазнав критики за свої зв'язки з москвою.

Цю заяву банк зробив після тижнів тиску на нього через його план купівлі частки в будівельній групі Strabag, пов'язаній з Дерипаскою, з метою розблокування банківських коштів, які зараз заморожені в Росії", — пише агентство.

«Під час нещодавніх обмінів думками з відповідними органами RBI не зміг досягти необхідного комфорту для того, щоб продовжити запропоновану транзакцію», — заявив банк у середу.

Читайте: Дерипаска продав акції в австрійській компанії Strabag. Тепер їх може отримати Raiffeisen

Нагадаємо

План «потрапив під вогонь» Міністерства фінансів США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями, що посилює напруженість у відносинах між Вашингтоном і RBI, який вже перебуває під пильною увагою американського агентства з контролю за дотриманням санкцій OFAC, розповіли джерела Reuters.

Деякі австрійські посадовці також непублічно застерігали банк від угоди, вважаючи, що вона може бути оголошена порушенням санкцій, зазначили співрозмовники агентства.

Читайте також: США тиснуть на австрійський Raiffeisen, щоб той відмовився від угоди з Дерипаскою — Reuters

Raiffeisen хотів купити частку у віденській компанії Strabag у компанії, яку будівельна група визнала підконтрольною Дерипасці.

Дерипаска заперечує будь-які поточні зв'язки зі Strabag і називає західні санкції проти нього помилковими і такими, що ґрунтуються на неправдивій інформації.

Американські посадовці, однак, підозрювали, що він отримає вигоду від продажу, кажуть джерела Reuters.

Обхід санкцій

В грудні 2023 року «Мінфін» писав, що Raiffeisen Bank International уклав з Олегом Дерипаскою угоду про обмін активами, яка дозволяє обійти санкційні обмеження ЄС та передати росіянину його заморожений капітал на суму 1,5 млрд євро.

RBI заявив, що його російська дочірня компанія здійснить грошовий платіж Дерипасці в обмін на його 28% в австрійській Strabag, одній з найбільших будівельних компаній Європи.

Дерипаска

Олег Дерипаска — засновник компаній з виробництва алюмінію «Русал», «Базовий елемент» та En+ Group.

Частка росіянина у Strabag, якою він володів через свою компанію Rasperia, було заморожено минулого року ЄС у відповідь на те, що блок назвав його помічником Кремля у війні проти України.