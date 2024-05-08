Австрійський Raiffeisen Bank відмовився від угоди з Дерипаскою

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 травня 2024, 17:15

Австрійський Raiffeisen Bank відмовився від угоди з Дерипаскою

Австрійський Raiffeisen Bank International після тиску з боку Вашингтона, який вимагав скасувати угоду, відмовився від планів викупити за 1,5 млрд євро заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в австрійській будівельній компанії Strabag. Про це пише Reuters.

Австрійський Raiffeisen Bank International після тиску з боку Вашингтона, який вимагав скасувати угоду, відмовився від планів викупити за 1,5 млрд євро заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в австрійській будівельній компанії Strabag.
Фото: censor.net

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Зрив угоди став черговою невдачею для найбільшого західного банку в росії, який вже зазнав критики за свої зв'язки з москвою.

Цю заяву банк зробив після тижнів тиску на нього через його план купівлі частки в будівельній групі Strabag, пов'язаній з Дерипаскою, з метою розблокування банківських коштів, які зараз заморожені в Росії", — пише агентство.

«Під час нещодавніх обмінів думками з відповідними органами RBI не зміг досягти необхідного комфорту для того, щоб продовжити запропоновану транзакцію», — заявив банк у середу.

Читайте: Дерипаска продав акції в австрійській компанії Strabag. Тепер їх може отримати Raiffeisen

Нагадаємо

План «потрапив під вогонь» Міністерства фінансів США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями, що посилює напруженість у відносинах між Вашингтоном і RBI, який вже перебуває під пильною увагою американського агентства з контролю за дотриманням санкцій OFAC, розповіли джерела Reuters.

Деякі австрійські посадовці також непублічно застерігали банк від угоди, вважаючи, що вона може бути оголошена порушенням санкцій, зазначили співрозмовники агентства.

Читайте також: США тиснуть на австрійський Raiffeisen, щоб той відмовився від угоди з Дерипаскою — Reuters

Raiffeisen хотів купити частку у віденській компанії Strabag у компанії, яку будівельна група визнала підконтрольною Дерипасці.

Дерипаска заперечує будь-які поточні зв'язки зі Strabag і називає західні санкції проти нього помилковими і такими, що ґрунтуються на неправдивій інформації.

Американські посадовці, однак, підозрювали, що він отримає вигоду від продажу, кажуть джерела Reuters.

Обхід санкцій

В грудні 2023 року «Мінфін» писав, що Raiffeisen Bank International уклав з Олегом Дерипаскою угоду про обмін активами, яка дозволяє обійти санкційні обмеження ЄС та передати росіянину його заморожений капітал на суму 1,5 млрд євро.

RBI заявив, що його російська дочірня компанія здійснить грошовий платіж Дерипасці в обмін на його 28% в австрійській Strabag, одній з найбільших будівельних компаній Європи.

Дерипаска

Олег Дерипаска — засновник компаній з виробництва алюмінію «Русал», «Базовий елемент» та En+ Group.

Частка росіянина у Strabag, якою він володів через свою компанію Rasperia, було заморожено минулого року ЄС у відповідь на те, що блок назвав його помічником Кремля у війні проти України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами