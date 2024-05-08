НБУ покарав два банки: «3/4» отримав штраф 10 млн, а «Універсал» лише письмове застереження

Нацбанк оштрафував «Банк ¾» на 10 млн грн за порушення закону про фінмоніторинг, а « Універсал Банк », на ліцензії якого працює monobank , отримав письмове застереження за прострочення надання інформації. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«Банк ¾» був покараний через неналежне виконання обов’язку забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями.

«Універсал Банк» невчасно відповів на запити спеціально уповноважених органів, зокрема й іноземного.