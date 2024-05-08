Данія виділяє 33,5 млн євро України, Raiffeisen Bank відмовився від угоди з Дерипаскою: головне за середу

Сьогодні, 8 травня, ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Данія виділить 33,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Данія оголосила про виділення нового пакета гуманітарної допомоги Україні в розмірі 250 млн данських крон (33,5 млн євро), щоб допомогти задовольнити базові потреби найвразливіших груп населення.

Австрійський Raiffeisen Bank відмовився від угоди з Дерипаскою

Австрійський Raiffeisen Bank International після тиску з боку Вашингтона, який вимагав скасувати угоду, відмовився від планів викупити за 1,5 млрд євро заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в австрійській будівельній компанії Strabag.

Депозити, пенсійні рахунки або страхування: як накопичити плюс 20 тис. до пенсії на «лайфі»