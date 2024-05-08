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8 травня 2024, 20:00

Данія виділяє 33,5 млн євро України, Raiffeisen Bank відмовився від угоди з Дерипаскою: головне за середу

По всій Україні сьогодні можливі обмеження споживання електроенергії

Сьогодні, 8 травня, ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Джерело: Мінфін
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