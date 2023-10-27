НБУ радикально знизив облікову ставку: як це вплине на курс гривні

Національний банк радикально знизив облікову ставку відразу на 4 в.п., але, водночас, залишив незмінними відсоткові ставки за своїми операціями з банками. Чому регулятор пішов на неочікуваний крок і чи вплине це на курс гривні, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса .

Зміни без змін

Нацбанк, начебто, радикально знизив ставку. І хтось міг подумати, що це може загрожувати стабільності гривні. Але ніт. Нацбанк вірний собі.

Спочатку Нацбанк відпустив курс, не відпускаючи курс, придумавши щось середнє між фіксованим курсом і вільним курсом, назвавши це «режим керованої гнучкості», коли курс більше керований, ніж гнучкий.

Тепер Нацбанк знизив ставку, не знижуючи ставку по-справжньому, опустивши облікову ставку радикально і сильно з 20% до 16%, але так змінивши правила, що це не вплине на вартість грошей для банків.

Який висновок? — Все стабільно. І найближчим часом жодних значних коливань на валютному ринку не буде. Гривня навіть зміцнилася на міжбанку, бо всі очікували на реальне зниження ставки (з 20% до 18%), а цього не сталося. А треба зазначити що, зазвичай, чим вища ставка, тим сильніша валюта.

Десь заплакав колишній голова Центрального Банку Туреччини, що колись був звільнений Ердоганом за те, що тримав ставку недостатньо низькою, із питанням «А що, так можна було?». Тепер і в Україні багатьом можна ткнути в обличчя зниженням ставки і сказати «дивіться, як падають ставки…». Все. Жодних претензій не буде. А система залишається під контролем. Як і курс.

Гарні новини зі США

Навіть новий спікер у США не лякає гривню, бо він, звісно, трампіст, причому дикий, але перед голосуванням за себе вимушений був заявити, що не проти підтримувати Україну, а після обрання підтвердив, що треба показати Путіну «Кузькіну мать» і повторює лишень, як мантру, те, що хоче виконання умов, які, зазвичай, були «контрольовані», але ж ніхто ніколи і не був проти цього.

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Тому шанси України отримати повну підтримку від США зберігаються на високому рівні. І треба просто дочекатися рішень, за можливості не руйнуючи свою нервову систему тим «трешем», який здатні виробляти перед виборами американці політики.