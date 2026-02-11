В яких банках тримають свої депозити найбагатші українські вкладники

Відразу після рішення НБУ про зниження ключової ставки великі банки почали різати дохідність гривневих депозитів. За останні два тижні ґрунтовно переглянули свої пропозиції відразу 5 фінустанов із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн. Чому банкіри так швидко відреагували на дії регулятора, де тримають свої гроші найбагатші вкладники та скільки зараз можна заробити на депозиті у великому банку, читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

Традиційно депозитний ринок реагує на зміни в монетарній політиці регулятора із лагом у 2−3 місяці. Але цього разу дохідність депозитів почала знижуватися майже відразу із початком пом’якшення грошово-кредитної політики. Вочевидь, ринок взяв до уваги плани НБУ поступово знижувати ставку цього року. Разом із цим регулятор різатиме і доходність своїх депозитних сертифікатів, які є одним із основних інструментів заробітку для банків.

Наміри Нацбанку щодо подальшого зниження ключової ставки підтвердили і підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку: усі вони очікують подальшого пом’якшення відсоткової політики регулятора. Думки розділилися лише щодо швидкості зниження облікової ставки.

«Більшість учасників дискусії вважають, що простір для пом’якшення відсоткової політики у 2026 році наразі не є значним. Якщо розподіл ризиків для інфляції не поліпшиться, НБУ може обмежитися декількома кроками зі зниження облікової ставки у 2026 році — до 14,5%», — повідомляє Нацбанк.

Декілька членів Монетарного комітету переконані, що інфляція цього року може виявитися нижчою за прогноз, відповідно, в НБУ буде можливість підтримати економічну активність суттєвішим зниженням облікової ставки — до 12,5−13,5%.

В будь-якому випадку, банкіри орієнтуються на поступове зниження своїх заробітків на депосертифікатах НБУ, а тому ріжуть і заробітки своїх клієнтів.

В яких банках тримають гроші українці

Банки потроху знижують дохідність депозитів вже декілька місяців поспіль. Але це не заважає їм нарощувати обсяги грошей, залучених від населення. За даними НБУ, на 1 січня 2026 року у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 72 млн вкладів громадян і ФОПів на загальну суму понад 1,6 трлн грн.

Десятка банків із найбільшими обсягами вкладів фізичних осіб за місяць не змінилася. Більшість фінустанов змогли наростити суму залучених від населення коштів. Виключення — Укрексімбанк, який тепер концентрує увагу на корпоративному бізнесі.

Лідером за обсягом грошей населення на рахунках залишається державний Приватбанк: на початок року тут зберігалося 623,8 млрд грошей фізосіб, або 39% усіх вкладів приватних клієнтів в українських банках. При цьому загальна кількість вкладників-фізосіб за рік майже не змінилася.

На другому місці — державний Ощадбанк: 12,6 млн вкладників, сума — 235,7 млрд гривень, на третьому — приватний Універсал Банк: 10,2 млн вкладників, сума — 141,1 млрд гривень. Цей банк за рік показав найбільше зростання вкладів у відсотках.

Далі йде банк іноземної банківської групи — Райффайзен Банк: кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 95,3 млрд гривень, і найбільший банк із українським капіталом ПУМБ: кількість вкладників — 3,6 млн, сума — 74,4 млрд гривень.

Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб (мають право на відшкодування із ФГВФО) станом на 01.01.2026 р.

№ Найменування банку Кількість вкладників (млн) Сума вкладів (млрд грн) Зміна до суми вкладів на 01.01.2025 р. 1. АТ КБ «Приватбанк» 24,2 623,8 +19% 2. АТ «ОЩАДБАНК» 12,6 235,7 +9% 3. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 10,2 141,1 +31% 4. АТ «Райффайзен Банк» 3,3 95,3 +18% 5. АТ «ПУМБ» 3,6 74,4 +21% 6. АТ «УКРСИББАНК» 2 73,7 +14% 7. АТ «СЕНС БАНК» 3,1 50,7 +3% 8. АБ «УКРГАЗБАНК» 1,5 40 +11% 9. АТ «ОТП БАНК» 1,1 36,4 +11% 10. АТ «Укрексімбанк» 0,4 31,1 -25%

За даними НБУ

Рейтинг найбільших банків, за розмірами валютних вкладів фізичних осіб, дещо відрізняється. Першу позицію так само утримує державний Приват. А от далі розташування є трохи іншим.

Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб у ВКВ станом на 01.01.2026 р.

№ Найменування банку Кількість власників вкладів у ВКВ (млн) Сума вкладів (еквівалент млрд грн) 1. АТ КБ «Приватбанк» 4,3 158,5 2. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 2,9 61,1 3. АТ «ОЩАДБАНК» 0,6 49,9 4. АТ «Райффайзен Банк» 0,2 45,5 5. АТ «УКРСИББАНК» 0,3 42,9 6. АТ «ПУМБ» 0,3 25,6 7. АТ «СЕНС БАНК» 0,3 25,2 8. АТ «Укрексімбанк» 0,06 18,5 9. АТ «ОТП БАНК» 0,1 18,2 10. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 0,06 15,6

За даними НБУ

Ще цікавішою є статистика розміщення надвеликих вкладів — понад 5 млн гривень. Тут лідером, за загальною сумою вкладів такого розміру, виступає державний Ощадбанк (2 518 вкладів такого розміру на загальну суму 22,9 млрд гривень). На другому місці — Приватбанк (2 780 вкладів на 21,2 млрд гривень).

Топ-10 банків з найбільшим обсягом великих вкладів фізосіб (понад 5 млн гривень) станом на 01.01.2026 р.

№ Найменування банку Кількість власників вкладів у ВКВ Сума вкладів (еквівалент млрд грн) 1. АТ «ОЩАДБАНК» 2518 22,9 2. АТ КБ «Приватбанк» 2780 21,2 3. АТ «ПУМБ» 487 6,3 4. АТ «ОТП БАНК» 349 6,2 5. Акціонерний банк «Південний» 228 4,9 6. АТ «Райффайзен Банк» 433 4,8 7. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 364 4,2 8. АТ «КРЕДОБАНК» 253 3,8 9. АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 216 3,8 10. АБ «УКРГАЗБАНК» 275 3,7

Як змінилися депозитні ставки у великих банках за останні 2 тижні

Депозити в гривні:

Ідея Банк зрізав ставки за депозитами на 12 і 9 місяців на 0,15 в.п. і тепер платить за вкладами на такі строки 16,6% річних і 16,35% річних відповідно.

Абанк зменшив дохідність всієї лінійки строкових депозитів у нацвалюті ще суттєвіше — на 0,5 в.п. Тепер приватні клієни банку можут заробити на вкладах на 12 місяців 15,9% річних, на 6 місяців — 15,8% річних, на 3 місяці — 15,1% річних.

Глобус знизив ставку за депозитами на 9 місяців відразу на 1 в.п. — до 14,5% річних.

Ставки за строковими гривневими депозитами (окрім 9-місячних) в Радабанк «схудли» на 0,5 в.п. Тепер банк платить за вкладами на 12 місяців 14,75% річних, на 6 місяців — 16,25% річних, на 3 місяці — 16% річних.

Укргазбанк також знизив дохідність строкових депозитів у нацвалюті на всі строки на 0,5 в.п. За вкладами на 12 і 9 місяців приватним клієнтам тепер тут платять 12% річних, на 6 і 3 місяці — 11,5% річних.

Депозити в доларі:

Акордбанк порізав дохідність строкових вкладів у цій валюті на всі строки на о,25 в.п. і тепер платить за вкладами на 12 місяців 2% річних, на 6 місяців — 1,5% річних, на 3 місяці — 1,25% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.01.2026−09.02.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.01.2026−09.02.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євродепозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.01.2026−09.02.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

