Відразу після рішення НБУ про зниження ключової ставки великі банки почали різати дохідність гривневих депозитів. За останні два тижні ґрунтовно переглянули свої пропозиції відразу 5 фінустанов із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн. Чому банкіри так швидко відреагували на дії регулятора, де тримають свої гроші найбагатші вкладники та скільки зараз можна заробити на депозиті у великому банку, читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».
В яких банках тримають свої депозити найбагатші українські вкладники
Традиційно депозитний ринок реагує на зміни в монетарній політиці регулятора із лагом у 2−3 місяці. Але цього разу дохідність депозитів почала знижуватися майже відразу із початком пом’якшення грошово-кредитної політики. Вочевидь, ринок взяв до уваги плани НБУ поступово знижувати ставку цього року. Разом із цим регулятор різатиме і доходність своїх депозитних сертифікатів, які є одним із основних інструментів заробітку для банків.
Наміри Нацбанку щодо подальшого зниження ключової ставки підтвердили і підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку: усі вони очікують подальшого пом’якшення відсоткової політики регулятора. Думки розділилися лише щодо швидкості зниження облікової ставки.
«Більшість учасників дискусії вважають, що простір для пом’якшення відсоткової політики у 2026 році наразі не є значним. Якщо розподіл ризиків для інфляції не поліпшиться, НБУ може обмежитися декількома кроками зі зниження облікової ставки у 2026 році — до 14,5%», — повідомляє Нацбанк.
Декілька членів Монетарного комітету переконані, що інфляція цього року може виявитися нижчою за прогноз, відповідно, в НБУ буде можливість підтримати економічну активність суттєвішим зниженням облікової ставки — до 12,5−13,5%.
В будь-якому випадку, банкіри орієнтуються на поступове зниження своїх заробітків на депосертифікатах НБУ, а тому ріжуть і заробітки своїх клієнтів.
В яких банках тримають гроші українці
Банки потроху знижують дохідність депозитів вже декілька місяців поспіль. Але це не заважає їм нарощувати обсяги грошей, залучених від населення. За даними НБУ, на 1 січня 2026 року у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 72 млн вкладів громадян і ФОПів на загальну суму понад 1,6 трлн грн.
Десятка банків із найбільшими обсягами вкладів фізичних осіб за місяць не змінилася. Більшість фінустанов змогли наростити суму залучених від населення коштів. Виключення — Укрексімбанк, який тепер концентрує увагу на корпоративному бізнесі.
Лідером за обсягом грошей населення на рахунках залишається державний Приватбанк: на початок року тут зберігалося 623,8 млрд грошей фізосіб, або 39% усіх вкладів приватних клієнтів в українських банках. При цьому загальна кількість вкладників-фізосіб за рік майже не змінилася.
На другому місці — державний Ощадбанк: 12,6 млн вкладників, сума — 235,7 млрд гривень, на третьому — приватний Універсал Банк: 10,2 млн вкладників, сума — 141,1 млрд гривень. Цей банк за рік показав найбільше зростання вкладів у відсотках.
Далі йде банк іноземної банківської групи — Райффайзен Банк: кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 95,3 млрд гривень, і найбільший банк із українським капіталом ПУМБ: кількість вкладників — 3,6 млн, сума — 74,4 млрд гривень.
Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб (мають право на відшкодування із ФГВФО) станом
|№
|Найменування банку
|Кількість вкладників (млн)
|Сума вкладів (млрд грн)
|Зміна до суми вкладів
|1.
|АТ КБ «Приватбанк»
|24,2
|623,8
|+19%
|2.
|АТ «ОЩАДБАНК»
|12,6
|235,7
|+9%
|3.
|АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
|10,2
|141,1
|+31%
|4.
|АТ «Райффайзен Банк»
|3,3
|95,3
|+18%
|5.
|АТ «ПУМБ»
|3,6
|74,4
|+21%
|6.
|АТ «УКРСИББАНК»
|2
|73,7
|+14%
|7.
|АТ «СЕНС БАНК»
|3,1
|50,7
|+3%
|8.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|1,5
|40
|+11%
|9.
|АТ «ОТП БАНК»
|1,1
|36,4
|+11%
|10.
|АТ «Укрексімбанк»
|0,4
|31,1
|-25%
За даними НБУ
Рейтинг найбільших банків, за розмірами валютних вкладів фізичних осіб, дещо відрізняється. Першу позицію так само утримує державний Приват. А от далі розташування є трохи іншим.
Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб у ВКВ станом
|№
|Найменування банку
|Кількість власників вкладів у ВКВ (млн)
|Сума вкладів (еквівалент млрд грн)
|1.
|АТ КБ «Приватбанк»
|4,3
|158,5
|2.
|АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
|2,9
|61,1
|3.
|АТ «ОЩАДБАНК»
|0,6
|49,9
|4.
|АТ «Райффайзен Банк»
|0,2
|45,5
|5.
|АТ «УКРСИББАНК»
|0,3
|42,9
|6.
|АТ «ПУМБ»
|0,3
|25,6
|7.
|АТ «СЕНС БАНК»
|0,3
|25,2
|8.
|АТ «Укрексімбанк»
|0,06
|18,5
|9.
|АТ «ОТП БАНК»
|0,1
|18,2
|10.
|АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
|0,06
|15,6
За даними НБУ
Ще цікавішою є статистика розміщення надвеликих вкладів — понад 5 млн гривень. Тут лідером, за загальною сумою вкладів такого розміру, виступає державний Ощадбанк (2 518 вкладів такого розміру на загальну суму 22,9 млрд гривень). На другому місці — Приватбанк (2 780 вкладів на 21,2 млрд гривень).
Топ-10 банків з найбільшим обсягом великих вкладів фізосіб (понад 5 млн гривень) станом
|№
|Найменування банку
|Кількість власників вкладів у ВКВ
|Сума вкладів (еквівалент млрд грн)
|1.
|АТ «ОЩАДБАНК»
|2518
|22,9
|2.
|АТ КБ «Приватбанк»
|2780
|21,2
|3.
|АТ «ПУМБ»
|487
|6,3
|4.
|АТ «ОТП БАНК»
|349
|6,2
|5.
|Акціонерний банк «Південний»
|228
|4,9
|6.
|АТ «Райффайзен Банк»
|433
|4,8
|7.
|АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
|364
|4,2
|8.
|АТ «КРЕДОБАНК»
|253
|3,8
|9.
|АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»
|216
|3,8
|10.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|275
|3,7
Як змінилися депозитні ставки у великих банках за останні 2 тижні
Депозити в гривні:
Ідея Банк зрізав ставки за депозитами на 12 і 9 місяців на 0,15 в.п. і тепер платить за вкладами на такі строки 16,6% річних і 16,35% річних відповідно.
Абанк зменшив дохідність всієї лінійки строкових депозитів у нацвалюті ще суттєвіше — на 0,5 в.п. Тепер приватні клієни банку можут заробити на вкладах на 12 місяців 15,9% річних, на 6 місяців — 15,8% річних, на 3 місяці — 15,1% річних.
Глобус знизив ставку за депозитами на 9 місяців відразу на 1 в.п. — до 14,5% річних.
Ставки за строковими гривневими депозитами (окрім 9-місячних) в Радабанк «схудли» на 0,5 в.п. Тепер банк платить за вкладами на 12 місяців 14,75% річних, на 6 місяців — 16,25% річних, на 3 місяці — 16% річних.
Укргазбанк також знизив дохідність строкових депозитів у нацвалюті на всі строки на 0,5 в.п. За вкладами на 12 і 9 місяців приватним клієнтам тепер тут платять 12% річних, на 6 і 3 місяці — 11,5% річних.
Депозити в доларі:
Акордбанк порізав дохідність строкових вкладів у цій валюті на всі строки на о,25 в.п. і тепер платить за вкладами на 12 місяців 2% річних, на 6 місяців — 1,5% річних, на 3 місяці — 1,25% річних.
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|5,00%
|-
|Ідея Банк
|16,60%
|0,15%
|16,35%
|0,15%
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Акордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,90%
|0,50%
|-
|-
|15,80%
|0,50%
|15,10%
|0,50%
|0,01%
|-
|КомінБанк*
|15,60%
|-
|16,00%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|1,00%
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,75%
|0,50%
|17,00%
|-
|16,25%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,50%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Південний
|14,50%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,00%
|0,50%
|12,00%
|0,50%
|11,50%
|0,50%
|11,50%
|0,50%
|-
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.01.2026−09.02.2026.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
— Банк-переможець премії FinAwards 2025
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,30%
|-
|2,15%
|-
|2,15%
|-
|1,65%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|2,00%
|0,25%
|-
|-
|1,50%
|0,25%
|1,25%
|0,25%
|0,10%
|-
|Радабанк *
|2,00%
|-
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Південний
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,80%
|-
|0,80%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.01.2026−09.02.2026.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євродепозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,60%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,15%
|-
|1,35%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,55%
|-
|0,40%
|-
|0,05%
|-
|Універсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.01.2026−09.02.2026.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
