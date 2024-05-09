Як великі банки переписали свої депозитні пропозиції за два тижні

Депозитні портфелі бізнесу та населення у банках продовжують зростати. На початок травня, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, портфель корпоративного сектора збільшився на 28,3%, або на 293,84 млрд грн, населення — на 16,6%, або на 155,72 млрд грн. Такі дані наводить Богдан Данилишин , завідувач кафедрою у Київському національному економічному університеті. На яких умовах зараз розміщують свої гроші приватні клієнти у банках із депозитним портфелем від 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Дохідність гривневих вкладів продовжує знижуватися. Згідно з офіційними даними, з 1 січня 2024 року найбільше на ринку знизилась дохідність вкладів на 9 місяців (-1,09 в.п.), найменше — вкладів на 3 місяці (-0,18 в.п.).

Як змінювався Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Дата 3 міс 6 міс 9 міс 12 міс 01.01.24 13,68% 14,52% 14,58% 14,32% 01.02.24 13,95% 14,33% 14,25% 14,25% 01.03.24 14,02% 14,19% 13,22% 14,20% 15.03.24 14,05% 14,16% 12,86% 14,05% 01.04.24 14,19% 14,22% 13,88% 14,13% 26.04.24 14,02% 14,17% 13,75% 13,98% 07.05.24 13,50% 13,93% 13,49% 13,75%

Водночас із-поміж середніх ставок великих банків-учасників щотижневого депозитного огляду «Мінфіну» найбільше втратили у відсотках саме вклади на три місяці.

Станом на 8 травня їх середній рівень серед учасників огляду складав 11,89%, ставки за ними зменшилися на 0,67 в.п. за останні два тижні. На другому місці — вклади на 9 міс., які знизились в середньому на 0,14 в.п. (до 12,57% річних).

Із початку року тримісячні депозити також опинились серед тих, чия середня дохідність зменшилась найбільше: ставки за ними у великих банків-учасників огляду «схудли» в середньому на 1,73 в.п. Далі йдуть 9-місячні вклади, ставки за якими зменшились в середньому на 1,45 в.п.

Водночас великі банки, вочевидь, роблять ставку на піврічні та річні депозити: середні ставки за вкладами на 6 місяців зменшились за останні два тижні на 0,7 в.п., а на 12 місяців — лише на 1 соту в.п. Із початку року ці вклади втратили найменше — 1,1 в.п. та 1,15 в.п. відповідно. Станом на 8 травня дохідність за ними складає 13,31% та 12,95% річних відповідно.

Як банки змінювали ставки

За останні два тижні 7 великих банків знизили ставки в гривні і лише дві фінустанови — підвищили.

Укргазбанк порізав дохідність всіх гривневих вкладів на 1 в.п. Найнижчою залишається ставка за тримісячними вкладами — 4,5% річних. Найбільше банк платить за річними вкладами — 13,5% річних.

На 1 в.п. — до 14% річних — зрізав ставки за гривневими вкладами на півроку ПУМБ. Тепер банк пропонує однакову дохідність за вкладами у нацвалюті на 6, 9 та 12 місяців. Найвищою залишається дохідність вкладів на три місяці — 15% річних.

Глобус відмінусував по 0,5 в.п. від усіх ставок гривневих вкладів. Найбільше банк зараз платить за річними вкладами — 16,5% річних, найменше — за тримісячними (15% річних).

Радабанк так само зменшив дохідність всіх вкладів у гривні на 0,5 в.п. У цьому банку найвищі ставки залишаються на тримісячні депозити, на яких тут можна заробити 17% річних, найнижчі — на річні - 13,5% річних.

Водночас банк був цього разу єдиним, хто змінював ставки на вклади у ВКВ. До дохідності всіх вкладів у доларі додано 0,25 в.п. В євро банк збільшив ставку за тримісячними вкладами на 0,2 в.п. — до 1,5% річних, дохідність інших строкових вкладів збільшилась на 0,1 в.п. Тепер банк платить за вкладами на 9 і 12 місяців 1,4% річних, на 6 місяців — 1,5% річних.

«Залучення валюти необхідно задля підтримання приросту портфелів, бо всі банки відмітили, що вклади в валюті за рахунок купівлі гривні в продукт «депозит з конвертацією» за останні 3 місяці показують не ті прирости, що були півроку назад.

Тобто люди стали вкладатися менше в продукт «депозит з конвертацією», а більше купувати в касах, бо різниця між міжбанком та касами знизилась до 20−50 коп", — прокоментував «Мінфіну» такі зміни по валютних депозитах начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов.

На 0,5 в.п. зменшив дохідність всіх гривневих вкладів Акордбанк. Найбільша ставка тут залишається на тримісячні депозити (16% річних), найменша — на рік (14,5% річних).

Ощадбанк теж відмунусував по 0,5 в.п. від своїх ставок за гривневими вкладами: тепер ставка за вкладом на півроку дорівнює 13% річних, на рік — 12,75% річних.

Укрексімбанк дохідність всіх строкових вкладів у нацвалюті зменшив на 0,3 в.п. і тримає найвищі ставки за вкладами на 3 та 6 місяці (13,95% річних). Дохідність за вкладами на 9 та 12 місяців складає 13,7% річних.

Два банки цього разу збільшували ставки за депозитами в нацвалюті.

Універсал Банк додав 0,1 в.п. до ставки вкладу на півроку і платить за ним 15,3% річних.

Таскомбанк збільшив дохідність вкладів на 3 та 6 місяців на 1 в.п. і тепер платить за ними 15% річних. Дохідність вкладів на 9 та 12 місяців складає 14,25 та 14,5% річних відповідно.

У відповідь на запит «Мінфіну» щодо підвищень, в Таскомбанку повідомили, що ставки по вкладах на 3 та 6 міс входять до програми переваг банку для вкладників, такі відсотки можна отримати при розміщенні мінімум 1 тис грн онлайн через застосунок банку.

Водночас, за повідомленням пресслужби банку, до 17 травня в банку діє акція для тих, хто обирає довгі терміни розміщення. 15% річних можна заробити при розмищенні або перерозміщенні від 150 тис грн на 12 міс. До депозиту клієнти отримують монету «Українська мова» в подарунок.

Ще +1% річних на строки від 3 до 12 міс в банку можуть заробити ті, хто отримує пенсію в Таскомбанку. В банку додали, що це постійна програма лояльності для таких клієнтів.