Великі банки ріжуть дохідність коротких депозитів у гривні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 березня 2026, 14:30

Великі банки ріжуть дохідність коротких депозитів у гривні

Великі банки продовжують коригувати свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів. Найактивніше за останні 2 тижні фінустанови із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн різали ставки за найкоротшими (3-місячними) вкладами. Як на це реагують вкладники та скільки тепер можна заробити, розмістивши свої кошти у великому банку, розповідаємо у свіжому депозитному огляді від «Мінфіну».

За лютий на рахунках українців побільшало коштів — як у гривні, так і в інвалюті. За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), станом на 1 березня 2026 року приватні клієнти (у т.ч. приватні підприємці) тримали у банках 1 651 млрд грн, що на 38,1 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.

Як і раніше, левова частка всіх коштів (65,6%) населення розміщена у національній валюті. При цьому гривневі та валютні вкладення приростали у лютому приблизно з однаковою швидкістю — плюс 2% за місяць (гривневі вкладення збільшились з 1 057,8 млрд грн до 1 083 млрд грн, у ВКВ — в еквіваленті з 555,1 млрд грн до 568 млрд грн).

Ще один стабільний тренд — концентрація накопичень на рахунках мізерної кількості вкладників. Так, частка власників вкладів розміром від 600 тис. грн і більше складає менше 1% від кількості фізосіб, які тримають гроші в банках. Але на них припадає 53% всіх розміщених громадянами коштів. Водночас, за результатами минулого місяця, можна було побачити цікавий нюанс: найбагатші вкладники стали ще багатшими. Так, частка власників вкладів від 5 млн грн і більше за минулий місяць не змінилася і складає всього 0,03% від загальної кількості власників депозитів. Натомість частка вкладів у їх розпорядженні зросла з 16,07% станом на 1 лютого до 16,31% на 1 березня. Тобто за місяць ця група вкладників поповнила свої депозити ще на 10 млрд грн.

Потроху втрачають ринкову долю державні банки. Натомість їх колеги з приватним і іноземним капіталом їх поступово нарощують.

Так само поступово скорочується частка строкових вкладів, а от частка грошей на рахунках, навпаки, збільшується — з 70,43% станом на 1 лютого до 70,82% на 1 березня. При цьому більшість власників строкових депозитів віддають перевагу розміщенню на короткі строки (до 3 місяців), частка таких вкладників також зростає і на 1 березня становила 17,61%. Збільшується і частка власників депозитів на строки від 3 до 6 місяців (таких на 1 березня 7,41%). Натомість кількість тих, хто готовий покласти гроші на «довгий» депозит, поступово зменшується. Банки намагаються зупинити цей тренд своїми методами — ріжуть дохідність «коротких» депозитів.

Як змінили депозитні ставки за останні 2 тижні великі банки

МТБ Банк порізав ставки депозитів на всі строки у всіх валютах. Дохідність депозитів в гривні на 12 і 3 місяці тут скоротилася на 0,5 в.п. — до 16,2% річних і 16% річних відповідно. Ставки вкладів у нацвалюті на 9 місяців «схудли» на 0,75 в.п. — до 16,15% річних, на 6 місяців на 0,7 в.п. — до 16,1% річних.

Ставки депозитів у доларі на 12, 9 і 6 місяців банк зменшив на 0,15 в.п. Тепер приватні клієнти банку заробляють на таких депозитах 1,3% річних, 1,25% річних та 1,2% річних відповідно. Дохідність вкладів у доларі на 3 місяці просіла ще суттєвіше — на 0,2 в.п. — до 1% річних. Бак також зменшив заробітки своїх клієнтів на безстрокових депозитах у доларі на 0,05 в.п. і платить за ними символічні 0,05% річних.

Менше тепер заробляють клієнти МТБ Банку і на євровкладах. Ставки на депозити у цій валюті на 12 місяців тут зменшено на 0,1 в.п. — до 0,6% річних і 0,5% річних. Вклади на 6 і 3 місяці тепер приносять їх власникам на 0,2 в.п. менше доходу. Тепер на них можна заробити лише 0,35% річних і 0,2% річних відповідно. За безстроковим євровкладом банк платить 0,025% річних після зниження ставки на 0,025 в.п.

Радабанк порадував своїх приватних вкладників підвищенням дохідності депозитів в гривні на 6 і 3 місяці відразу на 1 в.п., і тепер платить за такими депозитами 17,25% річніх і 17% річних відповідно.

Восток Банк зрізав заробітки на 3-місячних депозитах у гривні на 0,5 в.п. — до 14,75% річних.

КомінБанк також зменшив ставку на популярні 3-місячні гривневі депозити — на 0,2 в.п. — до 14,8% річних.

Менше на 3-місячних депозитах у гривні тепер заробляють і клієнти Клірингового Дому: банк зрізав дохідність таких вкладів на 0,5 в.п., і тепер платить за ними 15,5% річних.

Укрсиббанк, навпаки, підвищив ставки на вклади у гривні на 6 і 3 місяці — на 0,5 в.п. — до 11% річних і 10,5% річних відповідно.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Ідея Банк 16,60% - 16,35% - 17,00% - - - - -
Акордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
МТБ Банк 16,20% 0,50% 16,15% 0,75% 16,10% 0,70% 16,00% 0,50% 5,00% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
Універсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
А-Банк 15,90% - - - 15,80% - 15,10% - 0,01% -
Банк Львів* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Радабанк * 14,75% - 17,00% - 17,25% 1,00% 17,00% 1,00% - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 15,00% - 15,00% - 5,50% -
Південний 14,00% - - - 14,50% - 14,25% - 3,00% -
Восток Банк 14,00% - - - 14,75% - 14,75% 0,75% - -
Кредит Дніпро Банк 13,50% - - - 15,50% - 15,50% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 15,00% - - -
Укрексімбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 14,50% - 6,00% -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Сенс Банк* 12,00% - - - 12,00% - 11,50% - 4,00% -
Укргазбанк 12,00% - 12,00% - 11,50% - 11,50% - - -
КомінБанк* 11,60% 3,60% 16,00% - 14,55% - 14,80% 0,20% - -
Правекс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 14,00% - - -
Креді Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 9,79% - 9,09% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Кліринговий Дім - - 13,50% - 15,30% - 15,50% 0,50% - -
Укрсиббанк - - - - 11,00% 1,50% 10,50% 1,50% - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.03.2026−23.03.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львів* 2,05% - 1,90% - 1,90% - 1,40% - 0,01% -
Акордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Радабанк * 2,00% - 2,10% - 2,00% - 1,75% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Дніпро Банк
 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
Універсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Альянс Банк 1,50% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КомінБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,30% 0,15% 1,25% 0,15% 1,20% 0,15% 1,00% 0,20% 0,05% 0,05%
Піреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укргазбанк 0,75% - 0,75% - 0,15% - 0,15% - - -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрексімбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Кліринговий Дім - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.03.2026−23.03.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки по євровкладам

Банк 12 місяців 9 месяцев 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Південний 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Банк Львів* 1,25% - 0,85% - 0,85% - 0,50% - 0,01% -
Радабанк * 1,15% - 1,35% - 1,25% - 1,00% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
Універсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
МТБ Банк 0,60% 0,10% 0,50% 0,10% 0,35% 0,20% 0,20% 0,20% 0,025% 0,025%
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КомінБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Піреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрексімбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кліринговий Дім - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.03.2026−23.03.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Hennady
Hennady
25 березня 2026, 15:15
#
Радабанк із зірочкою — що означає зірочка?
Радабанк *
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами