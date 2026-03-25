Великі банки ріжуть дохідність коротких депозитів у гривні

Великі банки продовжують коригувати свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів. Найактивніше за останні 2 тижні фінустанови із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн різали ставки за найкоротшими (3-місячними) вкладами. Як на це реагують вкладники та скільки тепер можна заробити, розмістивши свої кошти у великому банку, розповідаємо у свіжому депозитному огляді від «Мінфіну».

За лютий на рахунках українців побільшало коштів — як у гривні, так і в інвалюті. За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), станом на 1 березня 2026 року приватні клієнти (у т.ч. приватні підприємці) тримали у банках 1 651 млрд грн, що на 38,1 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.

Як і раніше, левова частка всіх коштів (65,6%) населення розміщена у національній валюті. При цьому гривневі та валютні вкладення приростали у лютому приблизно з однаковою швидкістю — плюс 2% за місяць (гривневі вкладення збільшились з 1 057,8 млрд грн до 1 083 млрд грн, у ВКВ — в еквіваленті з 555,1 млрд грн до 568 млрд грн).

Ще один стабільний тренд — концентрація накопичень на рахунках мізерної кількості вкладників. Так, частка власників вкладів розміром від 600 тис. грн і більше складає менше 1% від кількості фізосіб, які тримають гроші в банках. Але на них припадає 53% всіх розміщених громадянами коштів. Водночас, за результатами минулого місяця, можна було побачити цікавий нюанс: найбагатші вкладники стали ще багатшими. Так, частка власників вкладів від 5 млн грн і більше за минулий місяць не змінилася і складає всього 0,03% від загальної кількості власників депозитів. Натомість частка вкладів у їх розпорядженні зросла з 16,07% станом на 1 лютого до 16,31% на 1 березня. Тобто за місяць ця група вкладників поповнила свої депозити ще на 10 млрд грн.

Потроху втрачають ринкову долю державні банки. Натомість їх колеги з приватним і іноземним капіталом їх поступово нарощують.

Так само поступово скорочується частка строкових вкладів, а от частка грошей на рахунках, навпаки, збільшується — з 70,43% станом на 1 лютого до 70,82% на 1 березня. При цьому більшість власників строкових депозитів віддають перевагу розміщенню на короткі строки (до 3 місяців), частка таких вкладників також зростає і на 1 березня становила 17,61%. Збільшується і частка власників депозитів на строки від 3 до 6 місяців (таких на 1 березня 7,41%). Натомість кількість тих, хто готовий покласти гроші на «довгий» депозит, поступово зменшується. Банки намагаються зупинити цей тренд своїми методами — ріжуть дохідність «коротких» депозитів.

Як змінили депозитні ставки за останні 2 тижні великі банки

МТБ Банк порізав ставки депозитів на всі строки у всіх валютах. Дохідність депозитів в гривні на 12 і 3 місяці тут скоротилася на 0,5 в.п. — до 16,2% річних і 16% річних відповідно. Ставки вкладів у нацвалюті на 9 місяців «схудли» на 0,75 в.п. — до 16,15% річних, на 6 місяців —на 0,7 в.п. — до 16,1% річних.

Ставки депозитів у доларі на 12, 9 і 6 місяців банк зменшив на 0,15 в.п. Тепер приватні клієнти банку заробляють на таких депозитах 1,3% річних, 1,25% річних та 1,2% річних відповідно. Дохідність вкладів у доларі на 3 місяці просіла ще суттєвіше — на 0,2 в.п. — до 1% річних. Бак також зменшив заробітки своїх клієнтів на безстрокових депозитах у доларі на 0,05 в.п. і платить за ними символічні 0,05% річних.

Менше тепер заробляють клієнти МТБ Банку і на євровкладах. Ставки на депозити у цій валюті на 12 місяців тут зменшено на 0,1 в.п. — до 0,6% річних і 0,5% річних. Вклади на 6 і 3 місяці тепер приносять їх власникам на 0,2 в.п. менше доходу. Тепер на них можна заробити лише 0,35% річних і 0,2% річних відповідно. За безстроковим євровкладом банк платить 0,025% річних після зниження ставки на 0,025 в.п.

Радабанк порадував своїх приватних вкладників підвищенням дохідності депозитів в гривні на 6 і 3 місяці відразу на 1 в.п., і тепер платить за такими депозитами 17,25% річніх і 17% річних відповідно.

Восток Банк зрізав заробітки на 3-місячних депозитах у гривні на 0,5 в.п. — до 14,75% річних.

КомінБанк також зменшив ставку на популярні 3-місячні гривневі депозити — на 0,2 в.п. — до 14,8% річних.

Менше на 3-місячних депозитах у гривні тепер заробляють і клієнти Клірингового Дому: банк зрізав дохідність таких вкладів на 0,5 в.п., і тепер платить за ними 15,5% річних.

Укрсиббанк, навпаки, підвищив ставки на вклади у гривні на 6 і 3 місяці — на 0,5 в.п. — до 11% річних і 10,5% річних відповідно.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.03.2026−23.03.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Кредитвест Банк. Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.03.2026−23.03.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.03.2026−23.03.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут