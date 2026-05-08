8 травня 2026, 18:49

ЄБРР запустив списання боргів для бізнесу, пошкодженого війною

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) разом з Приватбанком і Raiffeisen Bank Ukraine запустив інструмент допомоги підприємствам, чиє майно постраждало від війни. Про це повідомляє пресслужба банку 8 травня.

Як це працює

Механізм Enterprise Security Enhancement (ESE) дозволяє банкам частково списувати борги позичальникам. Якщо кредит взято на купівлю майна, а те зруйновано через бойові дії — банк може пробачити частину боргу. ЄБРР компенсує банку ці втрати з донорських грошей.

Що покриває інструмент

Списання стосується тільки кредитів на основні засоби, як-от обладнання чи будівлі. Кредити на поточні потреби бізнесу не входять. Кожну заявку перевіряють банк і ЄБРР. Є мінімальні суми збитків і ліміти на проєкт.

Проєкт працює з Приватбанком (€6,8 млн) і Raiffeisen Bank Ukraine (€1,2 млн). Угоди затвердили 2025 року. Гроші — з грантів ЄБРР. Далі планують залучати донорів через Ukraine Investment Framework.

Підтримка від ЄС

Ukraine Investment Framework — частина €50 млрд допомоги ЄС для залучення €40 млрд інвестицій у відновлення. Єврокомісія вже дала €5,7 млрд гарантій, що принесло €18 млрд вкладень. Окремо ЄБРР у 2025-му гарантував Raiffeisen €100 млн на енергетику.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
