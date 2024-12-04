Податки на депозитний дохід підвищено: банки назвали реальну середню дохідність вкладів

Великі банки закрили листопад зниженням по всіх строкових вкладах у гривні, крім депозитів на 9 місяців. Ці депозити протягом року не були надто популярними: їх пропонують лише 15 банків з 28 учасників нашого огляду.

Середні ставки за 9-місячними вкладами залишаються найнижчими порівняно із розміщенням на інші строки від 3 місяців, 12,28% річних за підсумками листопаду. Найбільше платили за піврічними вкладами: 12,8% річних (-0,9 в.п. м/м). На другому місці за прибутковістю були річні вклади: 12,7% річних (-0,07 в.п. м/м). Найнижчі ставки на кінець листопада великі банки залишили за 3-місячними вкладами, 11,44% річних (-0,08 в.п. м/м).

На початку грудня ситуація по ставках майже не змінилася, трохи знизилася лише дохідність 9-місячних вкладів, на 0,01 в.п.

Ці зниження на соті долі — є малозначущим, приблизно на такому рівні ставки коливаються починаючи з серпня. Найсуттєвіші падіння рівня ставок відбувались у квітні (-0,62 в.п. по річних депозитах та -0,51 по піврічних), та травні (-0,71 в.п. по вкладах на 9 міс та -0,8 в.п. по 3-місячних депозитах).

Саме ці зниження обумовили падіння ставок по 3-місячних вкладах у підсумку на 2,23 в.п. у порівнянні з початком року. Водночас, інші депозити знижувались меншими темпами: на 1,75 в.п. — вклади на 9 міс, на 1,64 в.п. — піврічні, на 1,44 в.п. — річні.

Підвищений ВЗ: чи продовжать українці нести свої гроші в банки

Підвищення військового збору, яке передбачене у щойно підписанному президентом ресурсному законопроекті, робить дохідність депозитні вклади ще менш привабливими для вкладників. Але банкіри не очікують відтоку коштів через це.

«Звичайно, підвищений податок дещо зменшуватиме дохідність, але це стосується не лише доходів від депозитів. Депозити — це найбільш поширений і популярний інструмент заощадження серед населення. Тому не думаю, що в грудні чи січні значно знизиться попит на депозити», — вважає директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

«Збільшення військового збору призведе до зростання загального податкового навантаження з депозитних доходів, але істотно не вплине на кількість активних та нових вкладників», — вважають в Ошадбанку. На думку представників банку, банківські заощадження у гривні залишатимуться «одним з надійних механізмів для збереження коштів від інфляційного тиску».

Значних змін у поведінці вкладників у грудні та січні не очікують й у Райффайзен Банку, повідомив керівник з питань заощаджень та транзакційних послуг банку Сергій Анніков.

«Незважаючи на підвищення податкової ставки на доходи від депозитів, вони залишаються найбільш зрозумілим та доступним способом збереження та примноження коштів для більшості клієнтів», — пояснює він.

Але далеко не всі фінансисти такі ж оптимістичні.

«При поточних середніх номінальних ставках за депозитами у гривні на рівні 12,5−13%, ефективна їх дохідність з урахуванням сплати податків для клієнтів знижується на 0,44−0,46% річних. Це може спричинити певне зниження зацікавленості населення у розміщенні депозитів, що своєю чергою може призвести до зниження темпів приросту депозитного портфелю банків», — припускає начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів та пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин.

«Ймовірне збільшення податкової ставки зменшить притоки депозитів», — погоджується з колегою начальник відділу роботи з фізичними особами головного управління бізнесу Правекс Банку Олег Заяць. Втім, він додає, щодо депозитних вкладів фізичних осіб, вірогідно, суттєво нічого не зміниться.

На думку ж директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитра Замотаєва, підвищення ВЗ, навпаки, посприяло притоку нових вкладників. «За нашими оцінками, у листопаді кількість нових вкладів фізосіб порівняно із жовтнем зросла на 1.5−2%», — каже він.

Він вбачає 4 причини такого збільшення:

Акційні депозити . Банки «приготували» клієнтам заохочувальні акційні бонуси в розмірі 0,5−1 в.п. до номінальних ставок. Почасти це своєрідна «компенсація» за майбутнє зменшення дохідності вкладів (до того ж, такі бонуси збіглися в часі з початком «високого сезону»).

. Банки «приготували» клієнтам заохочувальні акційні бонуси в розмірі 0,5−1 в.п. до номінальних ставок. Почасти це своєрідна «компенсація» за майбутнє зменшення дохідності вкладів (до того ж, такі бонуси збіглися в часі з початком «високого сезону»). Конкуренція . Триває досить активна фаза конкуренції банківських установ за нових клієнтів, що спонукає банки розробляти більш лояльні умови для вкладників (наприклад, додаткові відсотки за розміщення вкладів на «відчутні» суми).

. Триває досить активна фаза конкуренції банківських установ за нових клієнтів, що спонукає банки розробляти більш лояльні умови для вкладників (наприклад, додаткові відсотки за розміщення вкладів на «відчутні» суми). Звичка . Для більшості громадян депозити залишаються безальтернативним способом збереження наявних статків, особливо це стосується невеликих сум (до 10−20 тис. грн), які щонайменше можна проіндексувати на інфляцію.

. Для більшості громадян депозити залишаються безальтернативним способом збереження наявних статків, особливо це стосується невеликих сум (до 10−20 тис. грн), які щонайменше можна проіндексувати на інфляцію. Підвищені ставки на довгі вклади. Громадянам, які обрали довготривалі вклади, були запропоновані найвищі відсоткові ставки, що не лише гарантують збереження грошей, а ще надають можливість отримати пасивний прибуток до 3% (головним чином йдеться про вклади від 1 року). До того ж, за прогнозами Нацбанку, у другому півріччі 2025 року інфляція має сповільнитися до 7%. Це також для певної частини громадян може стати вагомим стимулом розмістити кошти на депозит.

Що буде далі зі ставками

Банкіри орієнтуються на облікову ставку НБУ та дохідність інших інструментів регулятора, зокрема — ставки за тримісячними депозитними сертифікатами. На останньому засіданні з цього приводу Нацбанк залишив ключові ставки без змін, тому всі опитані нами банки не планують змінювати ставки в гривні, принаймні — до кінця року.

«По валюті (долари, євро) можливе зниження з урахуванням рішень ФРС та ЄЦБ», — додав про плани Укрсиббанку Руслан Левчин.

«Якщо раптом на засіданні щодо облікової ставки (12 грудня) Нацбанк ухвалить рішення змінити монетарний дизайн у частині тримісячних депозитних сертифікатів, то це може вплинути на ставки за строковими депозитами ще до кінця року. Проте, до кінця року залишається менше місяця, а ставки за депозитами для фізичних осіб, зазвичай, не змінюються так швидко. Тож, наразі до кінця поточного року ми не прогнозуємо суттєвих змін», — каже Олександр Заяць з Правекс Банку.

Олександр Супрунович з Кредобанку вважає, що середня ставка за депозитами в національній валюті залишиться в межах 12−13% на кінець року. А припливу вкладників наприкінці року сприятимуть традиційні маркетингові заходи.

Деякі банки закривають акції, та майже одразу розпочинають нові. Наприклад, у Правекс Банку, де одна акція закінчилась і зараз триває розіграш подарунків серед нових учасників, каже Олександр Заяць. Водночас, банк незабаром запускає акційний депозит.

«Незабаром стартує новий накопичувальний план для клієнтів, в межах якого вони зможуть накопичувати в гривні чи валюті на будь-які великі покупки, на кшталт авто, квартири чи навчання. Послуга передбачає не лише зручний графік, а й варіативну ставку. Наразі нова пропозиція знаходиться на завершальному етапі запуску», — анонсував Олександр Заяць нові можливості для клієнтів.

«Глобус Банк вивчає можливість перегляду ставок за депозитами, однак не варто очікувати якихось принципово суттєвих змін, адже ставки міцно прив’язані до ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Проте ми вже запропонували клієнтам низку бонусів, приміром, ветерани та учасники бойових дій отримають додатковий бонус до ставки +0,5%», — повідомив Дмитро Замотаєв з Глобус Банку .

Він додає, що акційні програми — це додаткові відсотки до базових ставок, і є не тривалими. Якщо не враховувати акції, об'єктивними середніми ставками гривневих вкладів, на його думку, будуть:

вклади 3 місяці — до 9,5% річних

Вклади від 9 місяців до 1 року — 11% річних.

Вклади від 1 року до 2,5 років — 13% річних.

Як банки змінювали ставки

Альянс Банк зменшив ставку за гривневими вкладами на 9 місяців на 0,15 в.п., до 14,25% річних.

Радабанк знизив дохідність 3-місячних вкладів у нацвалюті на 1,25 в.п., до 15,75% річних. Ставки за депозитами на 6 місяців збільшились на 0,25 в.п., до 16% річних. До ставок за вкладами на 9 та 12 місяців банк додав 1,5 в.п. Тепер приватні вкладними можуть заробити на них 14,5% річних.

Єдиною великою фінустановою, яка за останні два тижні змінила ставки за депозитами у доларі, став Укрексімбанк. Дохідність всієї лінійки доларових вкладів зменшено на 0,25 в.п. Найбільше банк платить зараз за довгими вкладами — 0,85% річних за депозитами на 9 та 12 місяців. Заробітки на вкладах на 3 місяці зменшились до 0,7% річних. Найнижча ставка — за піврічними вкладами — 0,6% річних.

Найвищі ставки на 3-місячні вклади — 15,75% річних — наразі можна отримати у двох банках. Це Акордбанк та Радабанк. На піврічні вклади 16% річних пропонує Радабанк. 16% річних платить за 9-місячними вкладами Ідея Банк.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.11.2024−02.12.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.11.2024−02.12.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.11.2024−02.12.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.