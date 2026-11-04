Не тільки дохідність: як обрати найкращий варіант короткострокового депозиту

Понад 60% всіх строкових вкладів українці відкривають на термін до 3 місяців. Такі дані наводить Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у свіжій статистиці депозитного ринку. Це означає, що більшості українців доводиться шукати варіанти і вирішувати, як знайти оптимальний варіант розміщення своїх коштів на короткостроковий вклад. Відповідь на це питання «Мінфін» шукав разом з банкірами і фінансовими експертами.

Як свідчить аналітика ФГВФО, у форматі строкових вкладів розміщено лише 28,8% всіх коштів населення в банківській системі. При цьому, 17,34% - частка грошей, які українці розмістили на строк до 3 місяців, ще 6,97% накопичень приватних клієнтів банків лежить на вкладах строком від 3-х до 6 місяців. Відтак, майже 85% власників строкових вкладів вирішують розміщувати свої кошти на короткі терміни. І це при тому, що банки пропонують більшу дохідність саме за довгими депозитами.

Кому підійде короткостроковий депозит



Вочевидь, для українців, які зараз мають вільні кошти, важливий не тільки дохід. Отже, перше питання: в якому випадку короткостроковий депозит стає найоптимальнішим інвестиційним рішенням?

Як пояснили «Мінфіну» експерти, короткостроковий депозит передусім підходить клієнтам, які мають тимчасово вільні кошти та хочуть отримати дохід, зберігаючи можливість відносно швидко розпорядитися своїми заощадженнями. Це може бути гроші на заплановану покупку, яка очікуються протягом найближчих місяців.

Про особливий підхід до формату збереження фінансової подушки говорить Михайло Демків, фінансовий аналітик інвестгрупи ICU.

«Для фінансової подушки короткий депозит може бути не найкращим рішенням, особливо якщо він не передбачає можливості дострокового зняття коштів. Наприклад, витрати на терміновий ремонт автомобіля можуть виникнути сьогодні, тоді як депозит закінчиться лише за два тижні. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми може бути кредитна картка з достатнім невикористаним лімітом. Це дозволяє тримати заощадження на депозиті й отримувати процентний дохід, водночас зберігаючи доступ до коштів у разі непередбачуваних витрат. Пільговий період за карткою дає час, щоб дочекатися завершення депозиту та погасити заборгованість без додаткових процентних витрат, якщо дотриматися його умов», — пояснює він.

Є тимчасово вільні кошти? Обираємо між депозитом і ОВДП

Ще одна диілема для власників тимчасово вільних коштів — вибір між короткостроковим депозитом і ОВДП.

«Депозит — це гарний початок для формування перших заощаджень. Припустимо, людина отримує заробітну плату, яка зараховується на банківський рахунок. Банк пропонує різні депозитні програми, наприклад, депозит на 3 місяці під 15% річних.

Від людини потрібно мінімальну кількість дій : в застосунку банку відкрити цей депозит і його регулярно поповнювати. Ще простіше в застосунку цього ж банку підключити «регулярні списання» з зарплатної картки на депозит. Велика перевага таких кроків — формування звички заощаджувати.

Коли, людина вже сформувала звичку заощаджувати, їй зрозуміла механіка депозиту тощо, на мою думку, далі варто рухатися в сторону покупки ОВДП. Бо відсотки по депозиту оподатковуються за ставкою ПДФО 18% і військовий збір 5%, а дохідність по ОВДП — не оподатковується", — пояснює Уляна Гринчевська, фaінансовий планер у компанії iPlan.ua.

Дійсно, на відміну від депозитного доходу заробітки на держоблігаціях не оподатковуються. Але зараз це майже не дає інвестору виграшу у грошах. Сьогодні депозит на 3 місяці можна розмістити під 17% річних. Після сплати податків чиста дохідність становитиме 13,09% річних.

Станом на 2 листопада дохідність ОВДП із строком розміщення становить 13−14% річних. Короткострокові ОВДП (так само як і короткострокові депозити порівняно із розміщенням вкладу на довгий строк) зазвичай мають нижчу дохідність, ніж облігації з тривалим строком погашення. Адже інвестор вкладає кошти лише на кілька місяців, тому не отримує додаткової премії за довгострокове інвестування. Водночас головна перевага таких паперів — швидке повернення вкладених коштів. Ті самі переваги є й в короткострокового депозиту.

Як вибрати найвигідніший банк для короткого депозиту

Дохідність депозитів залежить не тільки від ключової ставки НБУ і макроекономічних факторів, а й від індивідуальної стратегії банку. Й останній фактор стає більш значущим, про що «Мінфін» вже розповідав докладно. Саме тому на депозитному ринку зараз спостерігається значна різниця у відсоткових ставках, в тому числі і за депозитами на короткі строки. Зокрема, найвища дохідність серед великих банків сягає 17,17% річних, найнижча — 2,5% річних. Але крім дохідності фінансисти радять звертати увагу й на інші моменти. А саме:

можливість обрати строк відповідно до власних планів;

доступний поріг входу;

зручність оформлення та можливість отримати підвищену ставку онлайн.

Уляна Гринчевська із iPlan.ua радить при виборі короткострокового депозиту враховувати: ставку за депозитом, можливість дострокового зняття коштів, наявність і розмір комісії за довгострокове зняття.

Як за останні 2 тижні змінилися ставки за депозитами фізосіб у великих банках

Банк Львів збільшив дохідність всієї своєї лінійки гривневих депозитів: вклади на 12, 6 і 3 місяці подорожчали на 0,5 в.п. до 16% річних, 15,5% річних та 71,5% річних відповідно. Ставку на 9-місячні вклади збільшено не ак суттєво — на 0,25 в.п. до 15,75% річних.

Грунтовно переглянув ставки за вкладами в нацвалюті у бік підвищення і Банк КД. Тепер його приватні клієнти заробляють на своїх гривневих заощадженнях, розміщених на 9 і 6 місяців, 17% пічних (плюс 0,55 в.п.). Вклади на 3 місяця приносять їм 16,7% річних (плюс 0,5 в.п.).

Кредит Дніпро Банк зрізав ставку за доларовими депозитами на 6 місяців на 0,25 в.п до 2,25% річних.

Ставки за вкладами у доларі також «сухли» в Акордбанку — на всі наявні строки розміщення мінус 0,5 в.п. Вклад у цій валюті на 12 місяців тепер приносить його власнику 1,5% річних, на 6 місяців — 1% річних, на 3 місяці — символічні 0,75% річних.

Банк також порізав на ті самі 0,5 в.п. ставки за євровкладами, які тепер коштують: на 12 місяців — 1,25% річних, на 6 місяців — 1,5% річних і на 3 місяці — 1,75% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.10.2026−02.11.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.10.2026−02.11.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.10.2026−02.11.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут