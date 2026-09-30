Депозити до 18% річних: де шукати максимальну дохідність у жовтні

За останні два місяці Нацбанк двічі підвищив облікову ставку, що робить гроші дорожчими. Проте банки не поспішають масово збільшувати дохідність депозитів. Розбираємося, чому на ринку відбувається такий дисонанс, та яку дохідність вкладів запропонують фінансисти своїм приватним клієнтам у жовтні.

НБУ підвищує відсоткову ставку — банки ріжуть дохідність депозитів

У вересні банківський сектор поступово різав дохідність гривневих заощаджень. Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб зафіксував зниження відсотків майже за всіма строками, підтверджуючи тренд на здешевлення ресурсу.

Найвідчутніше корекція торкнулася вкладів на 9 місяців: за період із 1 до 29 вересня середня ставка тут просіла на 0,18 в.п. — із 14,70% до 14,52% річних. Трохи м'якше, але так само синхронно, пішли донизу індекси за піврічними та річними депозитами. Зокрема, вклади на 6 місяців втратили 0,09 в.п., опустившись до 14,21% річних, тоді як дохідність найдовших розміщень (на 12 місяців) знизилася на 0,08 в.п., впавши нижче психологічної позначки в 14% і закріпившись на рівні 13,99% річних.

Єдиним винятком із загального тренду стали найкоротші тримісячні депозити. Їхня середня дохідність за місяць символічно зросла на 0,06 в.п., досягнувши 13,78% річних.

Попри вересневе просідання ставок, загальна ієрархія дохідності для вкладників залишається незмінною. Найвигіднішим інструментом для фіксації гривневої дохідності наприкінці місяця залишаються депозити строком на 9 місяців із середньою ставкою 14,52% річних. Натомість найменше банки готові платити за «короткі» гроші на 3 місяці — 13,78% річних.

Чому фінансисти ігнорують сигнали Нацбанку

Така динаміка депозитних ставок ламає попередні тренди, коли після підвищення ключової ставки НБУ ринок поступово починав збільшувати і дохідність вкладів. За останні два місяці Нацбанк у відповідь на високу інфляцію двічі підвищував облікову ставку, а в своїх коментарях регулятор зазначав, що така політика підтримує привабливість гривневих активів, в тому числі й депозитів.

Однак масового перегляду ставок за гривневими депозитами не відбулось.

Фінансисти називають декілька причин, через які дохідність депозитів не зростає автоматично слідом за посиленням монетарної політики, а ринок демонструє різноспрямовану динаміку.

«У вересні ми спостерігали, радше, точкові коригування, ніж масове підвищення депозитних ставок. Окремі банки збільшували дохідність за акційними або довшими вкладами, інші — залишали базові пропозиції без змін, або переглядали ставки лише за окремими строками.

Основна причина — різна потреба банків у гривневій ліквідності. Якщо банк має достатній запас коштів і не демонструє значного зростання кредитного портфеля, потреба активно конкурувати за нові депозити через суттєве підвищення ставок є меншою. Натомість банки, які активніше нарощують кредитування, прагнуть покращити строкову структуру ресурсної бази або стикаються з вищою конкуренцією за клієнта, можуть пропонувати привабливіші умови", — пояснює Сергій Кравченко, керівник управління продуктів накопичення ПУМБ.

Також потрібно враховувати й суттєві зміни умов, за якими банки тепер можуть розміщувати вільну гривню у депозитні сертифікати НБУ. Адже саме вони довгий час залишалися для банків безпечним інструментом заробітку.

Раніше фінансисти могли розміщувати вільну гривню у депозитні сертифікати НБУ без обмежень. Натомість тепер мають змагатися за право вкласти кошти у депосертифікати. Це призвело до зворотнього ефекту: НБУ підвищує облікову ставку, а дохідність депозитних сертифікатів, навпаки, знижується.

«Після зміни умов розміщення дохідність 3-місячних депозитних сертифікатів дійсно маржинально дещо знизилася: спред між обліковою ставкою і 3-місячними депосертифікатами скоротився з 3,5 в.п., який був до зміни умов, до 2,8 в.п. Однак для банку важлива не лише ставка за тримісячними депсертифікатами, а й визначеність щодо того, який обсяг і за якою дохідністю банк зможе в ньому розмістити, адже це впливає на можливості оптимального використання залучених коштів», — говорить Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний».

Сергій Кравченко з ПУМБ припускає, що Нацбанк може поступово знижувати привабливість своїх депозитних сертифікатів, навіть за умови підвищення облікової ставки.

«Це може бути одним із елементів стимулювання банків більше фокусуватися на кредитуванні економіки та населення, а не на розміщенні вільної ліквідності в низькоризикових інструментах НБУ», — пояснює він.

Як банки визначатимуться зі ставками у жовтні

Опитані «Мінфіном» фінансисти назвали декілька чинників, які впливатимуть на формування депозитної політики банків у жовтні.

за словами банкірів, у жовтні депозитну політику банків визначатимуть насамперед їхня ліквідність і плани з кредитування. Саме від цих чинників залежить, скільки коштів фізичних осіб банку потрібно залучити і за яку ціну.

Сергій Кравченко погоджується з колегами і називає інші важливі чинники, від яких відштовхуватимуться банки при визначенні депозитних ставок:

По-перше, подальші сигнали НБУ щодо монетарної політики, інфляції та ситуації на валютному ринку. По-друге, дохідність депозитних сертифікатів та ОВДП, як альтернативних інструментів для розміщення банківської ліквідності.

«Також матиме значення сезонність ліквідності — витрати домогосподарств, бюджетні виплати та ділова активність. Окремий чинник — курсові очікування населення. У періоди підвищеної невизначеності частина клієнтів традиційно віддають перевагу валюті або коротшим строкам розміщення коштів. І, звичайно, важливою залишатиметься конкуренція між банками, зокрема, через акційні пропозиції для нових коштів, онлайн-депозити або залучення великих сум», — додає він.

На переконання Сергія Новошицького з банку «Південний», ключовими для кожного банку залишатимуться власна потреба в ресурсі, рівень ліквідності, структура та вартість фондування, а також плани щодо кредитування. Саме ці чинники визначатимуть, наскільки активно банк конкуруватиме за кошти населення, та чи матиме економічний сенс підвищувати ставки.

Скільки можна буде заробити на депозиті у жовтні

У жовтні банкіри не очікують фундаментальних змін на депозитному ринку: основні зміни у ставках, які банки планували на початок «високого сезону», до цього часу вже значною мірою проявилися у реальних пропозиціях, тому на межі місяців можна очікувати не нового масштабного перегляду дохідності, а поступового закріплення сформованих умов.

«Середні ставки за гривневими депозитами, залежно від строку розміщення коштів, найімовірніше, залишатимуться в межах 14−15% річних, тоді як найпривабливіші акційні, бонусні та спеціальні пропозиції можуть сягати 17−17,5%.

При цьому максимальна дохідність і надалі буде характерною не для всього ринку, а переважно для окремих депозитних програм. Вища ставка може залежати, наприклад, від строку вкладу, статусу «нового» клієнта, пролонгації депозиту, певної мінімальної суми або відкриття депозиту через мобільний застосунок. Розуміємо, що простір для постійного підвищення ставок обмежений, і тому боротьба за вкладника дедалі більше зміщуватиметься у площину самої конструкції депозитного продукту", — прогнозує Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Базовий сценарій аналітиків ПУМБ передбачає підвищення ставок у середньому приблизно на 0,5−1,0% за найконкурентнішими строковими програмами.

«Водночас це не означає аналогічної динаміки в усіх банках. Найімовірніше, банки й надалі фокусуватимуться на ставках за вкладами на 3−6 місяців, а також на пропозиціях для залучення „нових грошей“. За короткими строками зміни можуть бути стриманішими. Банкам менш цікаво переплачувати за ліквідність, яку клієнт може забрати вже за один місяць», — коментує цей прогноз Сергій Кравченко.

В банку «Південний» протягом жовтня очікують на активніше збільшення ставок у діапазоні 0,25−0,5%.

«Особливо серед учасників ринку, які не переглянули ставки за результатами минулого перегляду. Зокрема, Банк „Південний“ підвищує ставки за гривневими депозитами на 0,5 в.п., адаптуючи депозитну пропозицію до поточних ринкових умов.

Вираженіший рух ринку можливий у разі нових рішень НБУ або суттєвої зміни інфляційних і курсових очікувань», — додає Сергій Новошицький.

За прогнозом Дмитра Замотаєва, одні банки можуть робити ставку на коротші вклади строком 3−6 місяців, інші — стимулювати приплив нових коштів бонусними надбавками, а частина фінустанов намагатиметься втримувати клієнтів завдяки зручній пролонгації, дистанційному оформленню та можливості повністю керувати депозитом у мобільному застосунку.

«Фактично, на ринку поступово сформувалася конкуренція не лише ставок, а й „депозитних умов“. І саме цей тренд може стати одним із найпомітніших на початку жовтня: банк боротиметься вже не просто за сам факт розміщення коштів, а за те, щоб клієнт залишив їх у системі на потрібний строк і надалі користувався депозитними продуктами», — констатує він.

Як за останні два тижні змінилася дохідність депозитів у невеликих банках

Юнекс банк збільшив дохідність депозитів в гривні на 3 місяці на 0,2 в.п. — до 17,2% річних.

Кредитвест Банк підвищив ставки всієї лінійки вкладів у гривні. Заробітки приватних клієнтів на депозитах у нацвалюті на 12 і 6 місяців зросли на 1,5 в.п. — до 16,75% і 17% річних відповідно. За депозитами на 9 і 3 місяці банк тепер платить більше на 1,25 в.п. — 16,75% і 17% річних відповідно.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.09.2026−28.09.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.09.2026−28.09.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.09.2026−28.09.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.