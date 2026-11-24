Суд Мілана запровадив на один рік зовнішнє управління італійським підрозділом британського фінтеху Revolut через серйозні недоліки в системі протидії відмиванню коштів. За даними правоохоронців, рахунки необанку використовували особи, підозрювані або засуджені за фінансові злочини, зокрема пов'язані з італійськими мафіозними угрупованнями. Через недостатній контроль у 2021−2026 роках вони змогли приховати фінансові потоки на €41,9 млн. Про це повідомляє Reuters із посиланням на рішення суду від 12 листопада 2026 року.

Revolut потрапив під судовий контроль в Італії

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Що виявили правоохоронці

Слідство встановило, що недоліки системи фінансового моніторингу Revolut дозволяли клієнтам здійснювати операції, які мали привернути увагу банку.

Як випливає із судового рішення, протягом 2021−2026 років інші фінансові установи подали 265 повідомлень про підозрілі операції цих клієнтів. Водночас Revolut Bank UAB не подав жодного.

Італійська фінансова поліція також виявила можливі порушення під час ідентифікації клієнтів та зберігання інформації. За результатами перевірки 2024 року правоохоронці заявили про понад мільйон порушень процедур належної перевірки клієнтів і зберігання даних, а також про 60 випадків неповідомлення про підозрілі операції.

Окреме розслідування стосувалося податкового шахрайства, у межах якого через рахунки Revolut у 2023−2025 роках пройшло понад €4,6 млн.

Загалом італійська фінансова поліція реконструювала операції з переказу, приховування або перенаправлення коштів на €76,5 млн. Цей показник охоплює ширший обсяг досліджених операцій, ніж €41,9 млн, пов'язані з 24 особами.

Які обмеження запровадили для Revolut

Суд призначив двох адміністраторів, які протягом року контролюватимуть роботу італійського підрозділу Revolut та усунення недоліків у системі фінансового моніторингу.

Компанія повинна виконати план із 15 заходів для посилення внутрішнього контролю.

Адміністратори мають подати попередній звіт протягом 30 днів, а комплексну оцінку системи протидії відмиванню коштів — протягом 90 днів.

Водночас Revolut не є підозрюваним у кримінальному провадженні. Запроваджений судом контроль має превентивний характер і стосується діяльності банку в Італії.

Компанія заявила, що повністю співпрацюватиме з італійською владою та продовжить удосконалювати системи моніторингу транзакцій.

Обслуговування фізичних і корпоративних клієнтів в Італії триває у звичайному режимі.

Шведська поліція також виявила ризики

Проблеми Revolut із фінансовим моніторингом привернули увагу й правоохоронців Швеції.

У жовтні 2026 року шведська фінансова поліція повідомила, що російські організовані злочинні угруповання використовують необанки, зокрема Revolut, для переказу коштів за кордон.

Як повідомляє Financial Times, шведські правоохоронці проаналізували підозрілі транзакції, пов'язані з відмиванням коштів російського походження, загальним обсягом приблизно €259 млн.

Revolut виявився одним із поширених каналів переміщення таких коштів за межі Швеції. Частина операцій була пов'язана з конвертацією грошей у криптовалюти.

Серед факторів ризику правоохоронці називають швидке дистанційне відкриття рахунків, недостатню перевірку клієнтів та можливість здійснення криптовалютних операцій.

Чому Revolut не отримав дозвіл в Україні

Як раніше писав «Мінфін», Revolut намагався вийти на український ринок у лютому 2025 року. Компанія планувала обслуговувати українців через литовський Revolut Bank UAB, що має банківську ліцензію в Європейському Союзі.

Однак Національний банк України наголосив, що європейська ліцензія не дає автоматичного права на ведення банківської діяльності в Україні.

За українським законодавством іноземний банк повинен отримати відповідну ліцензію або відкрити належним чином акредитовану філію.

У лютому 2025 року НБУ повідомляв, що Revolut Bank UAB не отримував дозволів, не подавав відповідних заявок і не проходив процедуру ліцензування.

Зрештою Revolut повідомив про закриття рахунків українських резидентів до 22 лютого 2026 року.

Водночас у квітні 2026 року представник Revolut Віктор Стопа заявив, що компанія зберігає інтерес до українського ринку та продовжує діалог із Нацбанком.

Що означають перевірки

Розслідування в Італії та Швеції привертають увагу до ризиків швидкого масштабування цифрових банків, які обслуговують мільйони клієнтів у різних країнах.

Для регуляторів постає питання, наскільки системи ідентифікації клієнтів і моніторингу транзакцій відповідають темпам зростання таких фінансових установ.

Італійське судове рішення може посилити регуляторну увагу до Revolut і в інших країнах. Водночас немає підтверджень, що саме виявлені в Італії порушення стали причиною відсутності української ліцензії. Позиція НБУ ґрунтувалася на вимогах українського законодавства щодо доступу іноземних банків до ринку.