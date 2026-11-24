Як сьогодні працює небанківське кредитування, чому українці обирають такі сервіси та як змінився ринок?

Про це в ефірі «Громадського радіо» розповів Євген Резуєв, CEO «Укр Кредит Фінанс» (CreditKasa).

Чому клієнти повертаються

За словами Євгена Резуєва, небанківське кредитування працює в умовах високої конкуренції. Залучення нового клієнта може коштувати компанії близько 3 000 грн, тоді як середня сума першого кредита становить приблизно 3 000−3 500 грн. Звичайно, це не схоже на бізнес-модель, тому щоб ринок працював — важливо не лише залучити клієнта, а й створити сервіс, яким він захоче скористатися повторно. Серед ключових факторів — зручність, швидкість взаємодії та якісний клієнтський сервіс.

Якщо виникли фінансові труднощі

Окремо в ефірі говорили про клієнтів, які не можуть виконати свої зобов’язання вчасно.

У CreditKasa можна повідомити про складну фінансову ситуацію та надати підтвердні документи. За словами Євгена Резуєва, у 60−70% таких звернень компанія може надати невеликі кредитні канікули. Кожен випадок розглядається індивідуально.

Ринок став більш регульованим

Змінилися й підходи до роботи з простроченою заборгованістю. Сьогодні комунікація з клієнтами регулюється Національним банком, розмови записуються, а правила взаємодії чітко визначені.

Небанківське кредитування продовжує змінюватися разом із потребами клієнтів і вимогами ринку. Для фінансових компаній дедалі важливішими стають не лише швидкість і доступність послуг, а й якість сервісу, зрозуміла комунікація та готовність знаходити рішення у складних ситуаціях.

Більше про те, як сьогодні працює ринок, що змінюється у поведінці клієнтів та як фінансові компанії адаптуються до нових умов, — у повній розмові Євгена Резуєва на «Громадському радіо»: