Національний банк України реорганізував підрозділи, які відповідають за контроль банків та небанківського фінансового сектору. Регулятор ліквідував окремий Департамент інспектування, а його функції розподілив між департаментами, що безпосередньо здійснюють нагляд за відповідними учасниками ринку.

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Мета змін — зробити банківський нагляд, контроль за небанківськими фінансовими установами та надавачами платіжних послуг ефективнішим. Зокрема, НБУ хоче об'єднати планування дистанційного контролю та перевірок на місцях, щоб швидше виявляти порушення й реагувати на ризики.

Раніше Департамент інспектування був окремим структурним підрозділом у вертикалі «Пруденційний нагляд», якою керує заступник голови НБУ Дмитро Олійник. Тепер його повноваження передали двом департаментам.

Хто тепер перевірятиме банки та небанківські установи

Департамент інтегрованого нагляду за банками отримує функції планування, організації та проведення інспекційних перевірок банків, їхніх відокремлених підрозділів, а також небанківських надавачів платіжних та обмежених платіжних послуг.

Його повноваження також охоплюватимуть учасників банківських груп і небанківських фінансових груп, відповідальними особами яких є небанківські надавачі платіжних послуг.

Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг відповідатиме за інспекційні перевірки небанківських фінансових установ, компаній та інших учасників відповідних ринків. До його компетенції належатимуть також особи, які не мають статусу фінансової установи, але отримали право надавати окремі фінансові послуги, колекторські компанії та учасники небанківських фінансових груп.

Таким чином, обидва департаменти розширять свої повноваження: до вже наявного безвиїзного нагляду додасться організація та проведення виїзних перевірок.

Чому НБУ об'єднує дистанційний нагляд та інспекції

Дистанційний нагляд і перевірки на місцях дають регулятору різну інформацію. Під час безвиїзного контролю НБУ аналізує звітність установ, фінансові показники, дотримання нормативів та інші дані. Інспекційна перевірка дає змогу глибше дослідити роботу компанії, перевірити документи, внутрішні процедури та фактичне виконання вимог.

Коли ці функції розділені між різними підрозділами, виникає потреба передавати інформацію, узгоджувати плани та координувати дії. Це може збільшувати час між виявленням ризику та проведенням перевірки.

Після реорганізації департаменти, які постійно аналізують діяльність банків і небанківських установ, самостійно плануватимуть як дистанційні наглядові заходи, так і інспекції. Це має забезпечити безперервність контролю: якщо аналіз звітності виявить проблему, регулятор зможе врахувати її під час планування перевірки та поглибити дослідження.

Такий підхід називається ризик-орієнтованим наглядом. Його суть полягає в тому, що інтенсивність і характер контролю залежать від рівня ризиків конкретної установи, а не лише від формального графіка перевірок.

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Який напрям регулювання посилиться

Насамперед посилюється саме пруденційний нагляд — контроль за фінансовою стійкістю установ, дотриманням обов'язкових нормативів, управлінням ризиками та здатністю виконувати зобов'язання перед клієнтами.

Водночас реорганізація охоплює не лише банки. Важливим напрямом є небанківський фінансовий сектор: фінансові компанії, колекторські компанії, надавачі платіжних послуг та інші учасники ринку.

Для НБУ це означає можливість застосовувати більш цілісний підхід до контролю за різними типами фінансових установ. Зокрема, регулятор зможе краще враховувати взаємозв'язки між учасниками фінансових груп, а також ризики, які виникають на перетині банківських і платіжних послуг.

Для ринку це не означає автоматичного збільшення кількості перевірок або запровадження нових нормативних вимог. Йдеться передусім про зміну організації роботи самого регулятора: інспекції мають бути тісніше пов'язані з поточним аналізом діяльності установ, а реакція на виявлені порушення — швидшою та більш адресною.

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