Дохідність депозитів у великих банках потроху зростає: хто платить більше

Великі банки, як уже писав «Мінфін», почали потроху підвищувати ставки. Що пропонуватимуть вкладникам, та де більші відсотки можуть знайти приватні клієнти у финустановах із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

За останні два тижні середні ставки великих банків-учасників нашого огляду на 3, 6 та 12 місяців зросли на 0,01 в.п., а на 9 місяців — на 0,05 в.п. Найменше великі фінустанови пропонують зараз за короткими вкладами — на 3 місяці (11,42% річних). Середня дохідність вкладів на 9 місяців є трохи вищою: 12,3% річних.

Найбільше банки зараз платять за вкладами на пів року та рік: в середньому 12,79% та 12,66% відповідно, аби стимулювати клієнтів розміщувати гроші на довші строки. Однак люди дотримуються іншої стратегії.

«Заощадження все більше зберігаються на короткострокових депозитах або рахунках, із акцентом на гнучкість», — каже Семен Бабаєв, заступник голови правління та керівник головного управління бізнесу Правекс Банку.

Про те, що клієнти часто надають перевагу коротким депозитам, кажуть й в інших фінустановах.

Бізнес-клієнти Ощадбанку, як нам розповідала членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька, протягом останніх 3−4 років надають перевагу депозитам на 3−6 місяців, зростає серед них і попит на відкриття депозитів онлайн.

Мобільним заощадженням надають перевагу і фізособи, казав заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес, Антон Тютюн. На цей рік Ощад заклав провадження дистанційного підписання депозитних договорів та договорів поточного рахунку (без банківської платіжної картки) з використанням Дія-підпису. Крім того, за його словами, для цієї категорії також проводитимуть акції та розширюватимуть програми лояльності.

«Серед клієнтів-фізичних осіб зараз найбільшу популярність мають короткострокові депозити на 3, 6 місяців. На цю потребу ми реагуємо релевантними відсотковими ставками і постійно переглядаємо їх для забезпечення уподобань клієнтів», — каже начальниця центру діджитал-маркетингу та електронної комерції Укрсиббанку Лариса Абрамова. Банк, за її словами, зосереджуватиме зусилля на оновленні депозитних продуктів та сервісів для фізичних осіб, орієнтуючись на їхні потреби, й цього року.

«В умовах економічної нестабільності та непередбачуваних обставин, клієнти стали орієнтованішими на короткострокові депозити, які дозволяють мати доступ до своїх коштів, у разі потреби. Це зумовлено бажанням мати більшу гнучкість у фінансових питаннях», — каже директор департаменту корпоративного бізнесу РВС Банку Олег Черненький та додає, що минулого року банк активно розширював депозитні програми для клієнтів.

Крім того, що клієнти почали надавати перевагу короткостроковим вкладам до трьох місяців у гривні, вони також звертали особливу увагу на надійність банку, наголошує на цій тенденції серед клієнтів банку голова правління Агропросперіс Банку Сергій Щепанський. «Збереження коштів стало основним мотивом розміщення депозитів, тоді як отримання прибутку відійшло на другий план», — ділиться він ще одним спостереженням.

Отже банки пропонуватимуть швидкий доступ до грошей, «мобільні» вклади та фокус на накопиченні.

Наприклад, у Правексі пропонуватимуть фізособам новий продукт: Накопичувальний план в національній та іноземній валюті з варіативною ставкою до 20 років. «Наші нові рішення будуть спрямовані, зокрема, на клієнтів, які мають можливість заощаджувати та накопичувати», — пояснює Семен Бабаєв.

У банку Кредит Дніпро пропонуватимуть мобільний депозит «Вільний рахунок». Відсотки тут — 6% річних у гривні; по суті, це безстроковий вклад під відсотки, який передбачає вільне поповнення та часткове/повне зняття депозиту. У плюс собі за минулий рік банк ставить можливості для приватних вкладників «на нові гроші» розміститись під 16% річних: акція триває з квітня 2024 року і до кінця січня цього року.

Збільшення строків розміщень намітилось минулого року і, судячи з усього, триватиме й цього року, і банки враховують профіль вже існуючих клієнтів.

«В Ідея Банк депозити почали класти на більші терміни — на 12 місяців. Також суттєво зросла середня сума депозиту», — розповідає директор із розвитку бізнесу банку Володимир Малий. За його словами, за депозитами більшість вкладників, як і до початку повномасштабного вторгнення, — це люди старшого віку. В розробці, за його словами, є різні продукти, що орієнтовані на масовий сегмент, а також — партнерські програми.

Перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва каже, що банк продовжить розвивати довгострокові депозити — з терміном розміщення від 1 року. «Адже ці кошти ми можемо спрямувати на розвиток кредитування та вдосконалення кредитних умов для позичальника», — пояснює вона. Більші відсотки зможуть отримати ветерани: минулого року банк впровадив окрему програму підтримки цієї категорії клієнтів («Банкінг для ветеранів»).

Як банки змінювали ставки

Радабанк додав 0,25 в.п. до дохідності вкладів на 3 місяці, та по 0,5 в.п. — до всіх інших ставок гривневих депозитів. Тепер банк найбільше платить за піврічними вкладами (16,5% річних), 16% річних можна заробити тут на тримісячних депозитах, 15% річних — на вкладах на 9 місяців і 1 рік.

На 0,25 в.п. збільшив дохідність двох строкових вкладів — найкоротших та найдовших — Комінбанк. Ставка за тримісячними вкладами зросла до 14% річних, за річними — до 14,75% річних. Дохідність вкладів на пів року та 9 місяців банк збільшив на 0,5 в.п. — до 14,5% річних.

Банк Південний додав 0,5 в.п. до дохідності гривневих депозитів на 3 та 6 місяців. Ставки після підвищення сягнули 13,75% річних.

Альянс Банк підвищив дохідність вкладів на 9 місяців на 0,25 в.п., після чого ставка за депозитами на 9 та 12 місяців зрівнялась (14,5% річних). Також банк знизив відсотки за двома коротшими строковими вкладами. Так, дохідність тримісячних вкладів схудла на 0,05 в.п. — до 14,15% річних, піврічних — на 0,1 в.п. — до 14,1% річних.

Банк також зменшив дохідність строкових вкладів на 3 та 6 місяців у доларі на 0,05 в.п. — до 0,7% річних.

На євровклади на 3 та 6 місяців знизив ставки ОТП Банк. Дохідність цих вкладів скоротилась на 0,5 в.п. — до 0,25% річних.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.12.2024−30.12.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.12.2024−30.12.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.12.2024−30.12.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.