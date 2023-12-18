Власники обмінників намагаються пограти з курсом: які цінники вони виставлять 18-22 грудня

До кінця 2023 року залишається всього два тижні, з яких дійсно робочих буде всього 5−6 днів. Тепер докладніше про те, що відбуватиметься на готівковому та безготівковому ринку України цими днями.

Що ближче до завершення року, тим менше в українських компаній шансів закрити своєчасно всі свої розрахунки з іноземними контрагентами. Адже більшість іноземців вже повноцінно не працюватимуть після 25−26 грудня.

Тому наші клієнти намагатимуться закрити всі свої валютні контракти з 18 до 22 грудня, щоб потім, в останній тиждень 2023 року, сконцентруватися вже, переважно, на гривневих розрахунках із місцевими партнерами. Крім цього, бізнесу ще належить закрити до 20-го числа свої взаєморозрахунки з бюджетом.

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У цих умовах на поточному тижні:

зростуть обсяги щоденних валютних торгів на міжбанку;

посилиться потреба у гривні в експортерів, і у валюті — в імпортерів;

від НБУ вимагатимуться більші обсяги інтервенцій з продажу долара;

зросте роль гривневих розрахунків Держказначейства із місцевими контрагентами.

Підвищена потреба у гривні підстрахує нацвалюту на валютному ринку, хоча й не вирішить повністю проблему браку пропозиції ВКВ на торгах. Нацбанку доведеться й надалі бути головним продавцем долара на ринку. За моїми розрахунками, регулятору доведеться витратити на це від $620 млн до $850 млн резервів.

При цьому «відкачування» з банківської системи гривневого еквівалента цих інтервенцій точно знизить тиск гривневого навісу на валютний ринок, що полегшить завдання НБУ щодо контролю ситуації на міжбанку.

Не піднесе ресурсних «неприємних сюрпризів» Нацбанку й Мінфін, якому 18−22 грудня необхідно виплатити інвесторам лише відсотки за 5 випусками гривневих облігацій без погашення основних сум. Тобто особливого припливу «зайвої» гривні від Мінфіну за цією статтею не буде.

А ось нещодавнє включення до переліку бенчмарк-ОВДП чергового, одинадцятого випуску нових облігацій (перше їх розміщення відбулося 7 листопада), підвищить шанси Мінфіну вдало провести найближчі аукціони за рахунок підвищеного інтересу до них банків. Це завжди позитивний фактор для гривні, оскільки фінансування дефіциту бюджету в цьому випадку відбувається неемісійним шляхом, що не тисне на курс.

Пропоновані Мінфіном 19 грудня гривневі облігації за термінами розміщення на 336, 665 та 1162 дні (з обмеженнями за сумою пропозиції, відповідно, на 6 млрд, 4 млрд та 4 млрд гривень за номіналом), а також валютні — у євро — на 267 днів при обмеженні за сумою 100 млн євро за номіналом досить активно розкуповуватимуться. Особливо ті з гривневих паперів, що є бенчмарк-ОВДП.

За моїм прогнозом, обсяг продажу облігацій на цьому аукціоні складе не менше 10−13 млрд гривень в еквіваленті. Це буде непоганим результатом для бюджету, а також відверне частину вільної гривневої ліквідності банків від валютного ринку.

Не очікується на нашому валютному ринку й різких стрибків курсу євро. Минулого тижня (13 та 14 грудня) Федрезерв США та ЄЦБ провели останні цього року засідання з грошово-кредитної політики та відсоткових ставок. Пройшло все досить прогнозовано — американський та європейський регулятори зберегли свої ставки на тому ж рівні. Не було нічого революційного й у коментарях Джерома Пауелла та Крістін Лагард щодо перспектив зниження ставок.

Подібні сценарії вже були закладені учасниками ринку до своїх прогнозів, тому глобальні ралі за парою євро/долар під час оголошення рішень цих регуляторів та коментарів їхніх керівників швидко видихнулися.

Передноворічне згасання ділової активності в Єврозоні та США знизить зараз і волатильність за парою євро/долар на зовнішніх майданчиках. Тож євро цього тижня вже не буде серйозним «порушником спокою» і на нашому ринку. Найімовірніше, і на міжнародному, і на українському валютному ринку на пару євро/долар чекає період передноворічної корекції після періоду потрясінь та нервування минулого тижня.

Рішення Нацбанку за обліковою ставкою призведуть наразі до зниження банками відсоткових ставок за депозитами, що залучаються, у межах 0,5−1% річних, залежно від термінів вкладів громадян і депозитів юросіб. Але ця корекція не спровокує значного перетікання вільних гривневих коштів населення на валютний ринок. Тому особливого сплеску додаткового попиту на валюту цими днями не буде.

У результаті, український валютний ринок останніх тижнів 2023 року не буде повністю спокійним, але залишиться повністю контрольованим Нацбанком.

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Прогноз курсу долара та євро на 18−22 грудня

Міжбанк:

Долар. Тренд щодо поступового зростання котирувань долара на торгах триватиме, але темпи щоденного зростання безготівкового курсу долара сповільняться. Здебільшого, попит на валюту продовжить перевищувати пропозицію, що вимагатиме практично щоденної присутності Нацбанку на торгах із інтервенціями з продажу обсягів валюти, якої бракує. Але НБУ зможе закривати ці потреби ринку без особливої напруги, що також психологічно спрацює на користь відносної стабільності гривні.

За моїм прогнозом, у період 18−22 грудня котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах 36,85 — 37,25 гривень.

Євро. Пара євро/долар цього тижня, за моїми прогнозами, перебуватиме в межах коридору від 1,081 до 1,097 долара за євро. А «найнебезпечнішими» днями для курсу євро щодо гривні будуть вівторок — 19 грудня, середа — 20 грудня, та четвер — 21 грудня.

Цими днями буде оголошено індекс споживчих цін у ЄС, індекс довіри споживачів у США та важливі дані щодо ринку праці та стану американської економіки, що традиційно збільшить амплітуду коливань пари євро/долар та позначиться на курсі євро щодо гривні.

Але особливих революцій за співвідношенням пари євро/долар на затишному передсвятковому міжнародному ринку не очікується. У цьому випадку курс євро на українському міжбанку цього тижня перебуватиме від 39,83 до 40,86 гривень за євро.

Готівковий ринок:

Поступове зростання міжбанківських котирувань минулого тижня створило для власників обмінників передумови для гри «на підвищення». Її масштаби повністю залежатимуть від самих українців.

Якщо спроби «розгойдати» курс наштовхуватимуться на низький попит із боку населення, фінансисти швидко повернуться до формату роботи «з обороту». А спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та касах банків тоді перебуватиме в межах від 20−25 до 50 копійок за доларом і від 20−30 копійок і до 70 копійок за євро.

Якщо ж громадяни почнуть активно «затарюватися» готівкою, фінансисти намагатимуться дозаробити на чергових валютних страхах. Вони завищуватимуть котирування продажу валют і розширять спред за доларом у межах від 20−25 копійок до 70 копійок за доларом і від 20−30 копійок до 1 гривні за євро.

Але я прогнозую, що більшість бажаючих купити валюту підуть все ж таки за сценарієм купівлі валюти через мобільні додатки банків на свої валютні картки, що, в результаті, знизить можливості розгойдування готівкового курсу продажу долара та євро в обмінниках.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар у період з 18 до 22 грудня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,80 до 38,20 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 37,10 до 38,10 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 39,85 до 41,60 грн, а в обмінниках фінкомпаній коридор за курсами купівлі-продажу євровалюти перебуватиме в межах від 40,40 до 41,50 грн.

Крім того, попри війну, наші громадяни вже почали купувати новорічні подарунки для своїх близьких, що збільшує їхню потребу у гривні. Це традиційно збільшить найближчим часом обсяг здачі готівкової валюти до кас банків та обмінників фінкомпаній, що теж спрацює, як певне підстрахування для нацвалюти.