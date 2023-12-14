НБУ прогнозує у 2024 році інфляцію 9,8%: що це означає для курсу гривні

Держстат оприлюднив оновлені показники інфляції. У річному вимірі вона у листопаді сповільнилася до 5,1%. Що означає ця цифра, і чи зможемо ми надалі зберегти цей тренд, у колонці для «Мінфіну» розповіла голова БФ «Ліга банків» Олена Коробкова.

Зарплати випередили зростання цін

Однією з визначних ознак воєнної економіки України у 2023 році було сповільнення інфляції. Динаміка Індексу споживчих цін (ІСЦ), який вимірює зміну цін на товари та послуги, згідно з визначеним споживчим кошиком, сповільнювалася 11 місяців поспіль: із 26,6% у грудні 2022 року до 5,1% у листопаді 2023 року.

Сповільнення інфляції цього року стало приємним сюрпризом. Навіть влітку консенсус-прогноз економістів щодо зміни ІСЦ на кінець 2023 року ще становив 12% річних, а зараз ми прямуємо на показник орієнтовно 5% річних. Тобто пів року тому очікували вдвічі більшу інфляцію, а на початку року — втричі більшу.

Цим завдячуємо багатьом чинникам: і підтримання стабільного обмінного курсу, і зниження світових цін на енергетичні та сировинні товари, і кращий врожай, і вимушений виїзд частини споживачів за кордон. Водночас, не справдилися й багато ризиків: наприклад, ані обстріли енергетичної інфраструктури взимку, ані підрив греблі Каховської ГЕС не змогли зламати тенденцію на сповільнення інфляції.

Безумовно, сповільнення інфляції не означає її зникнення. Ціни досі продовжують зростати. Але одна річ, коли вони зростають за рік на чверть (як у 2022 році), знецінюючи зарплати та заощадження, а інша річ — коли інфляція з'їдає лише меншу частину приросту доходів і заощаджень.

До речі, нині ставки доходу за банківськими депозитами та державними облігаціями (ОВДП) у понад удвічі перевищують поточні показники інфляції.

І саме завдяки сповільненню інфляції реальна динаміка зарплат українців цього року перейшла у стадію відновлення після провалу 2022 року. За останній рік реальні зарплати зросли на 9%, хоча досі залишаються на 9% меншими за довоєнні.

Безумовно, значну роль у стримуванні інфляції відіграє фіксація комунальних тарифів упродовж воєнного часу. Газ і тепло для українців коштують стільки ж, скільки у січні 2022 року. Винятком є електроенергія, яка подорожчала за останній рік на 70%, і є лідером зростання цін в інфляційному кошику. Також за останній рік значно зросли ціни на тютюнові вироби, послуги готелів і ресторанів, м’ясну продукцію. Водночас, лідерами скорочення за цей же період є ціни на овочі, яйця та соняшникову олію.

Що буде далі

Святкувати перемогу над інфляцією зарано. Найімовірніше, листопад був її нижчою точкою, і надалі вона прискорюватиметься. Так, Національний банк прогнозує, що на кінець 2024 року показник інфляції сягне 9,8%. На перший погляд, це прискорення інфляції майже удвічі. Проте, середній показник інфляції в Україні за останні 10 років становить 15,6% на рік, тому таке прискорення не стане чимось екстраординарним.

Також із офіційного прогнозу інфляції можна дізнатися певні непублічні думки регулятора. З огляду на історію перенесення зміни обмінного курсу на інфляцію, можна з високою ймовірністю припустити, що базовий сценарій макроекономічного прогнозу НБУ, якщо і передбачає зростання вартості долара США в Україні наступного року, то масштаби таких змін мають бути однозначно нижчими за 20%. Інакше, офіційний прогноз інфляції був би значно вищим.

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Тому маємо всі підстави зберігати доволі помірний оптимістичний прогноз на 2024 рік, однак, водночас, зважати на те, що живемо в часи великої невизначеності, коли будь-які прогнози можуть руйнуватися, залежно від розвитку подій на фронті та рівня міжнародної підтримки України.