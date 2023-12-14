Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні у четвер, 14 грудня, зберегла відсоткові ставки без змін. Про це повідомляє пресслужба ЄЦБ.

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Базова процентна ставка залишилася на рівні 4,5%, маржинальна кредитна ставка — 4,75%, а депозитна ставка — 4%.

Рішення європейського регулятора збіглося з очікуваннями аналітиків. Усі 90 економістів, які взяли участь в опитуванні Reuters, заявили, що за підсумками сьогоднішнього засідання ЄЦБ, ставка за депозитами залишиться у 2023 році на нинішньому рекордному рівні 4%.

Як очікують у ЄЦБ, інфляція поступово знижуватиметься протягом наступного року, перш ніж наблизитися до цільового показника Ради керуючих у 2% у 2025 році.

Загалом регулятор очікує, що загальний рівень інфляції у 2023 році становитиме в середньому 5,4%, у 2024 році — 2,7%, у 2025 році — 2,1%, у 2026 році — 1,9%.

В ЄЦБ очікують, що економічне зростання найближчим часом залишиться стриманим. Крім цього, очікується, що економіка відновиться завдяки зростанню реальних доходів та покращення зовнішнього попиту.

Таким чином, прогнозуються збільшення темпів зростання економіки в середньому з 0,6% у 2023 році до 0,8% у 2024 році та до 1,5% у 2025 та 2026 роках.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні ЄЦБ залишив облікову ставку незмінною.

У вересні 2023 року ЄЦБ підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів. Це сталося вдесяте поспіль. Базова ставка за кредитами зросла до рекордних 4,5%, ставка за депозитами — до 4%, ставка за маржинальними кредитами — до 4,75%. До цього рекордна базова ставка ЄЦБ складала 4,1%, встановлена у червні 2008 року.