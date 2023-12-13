ФРС зберегла базову ставку. Як відреагував ринок

Федеральна резервна система (ФРС) зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на рівні 5,25−5,5% річних. Про це йдеться у повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC).

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Рішення ФРС

Рішення було ухвалене членами FOMC одноголосно та збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.

Ставка перебуває на максимальному рівні за 22 роки. При цьому ФРС не змінює її третє засідання поспіль.

«Останні дані свідчать про те, що зростання економічної активності сповільнилося порівняно з високими темпами у третьому кварталі. Приріст кількості робочих місць став більш помірним порівняно з початком року, але залишається сильним, а рівень безробіття залишається низьким. Інфляція ослабла за останній рік, але залишається високою», — йдеться у повідомленні.

«Банківська система США надійна і стійка. Жорсткість кредитних та фінансових умов для домогосподарств та бізнесу, ймовірно, позначатиметься на економічній активності, темпах працевлаштування та інфляції. Потенційний масштаб цих наслідків, як і раніше, не зрозумілий», — наголошується в документі.

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Комітет продовжує дуже пильно стежити за інфляційними ризиками.

«Комітет прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі, — наголошується в повідомленні. — Для досягнення цих цілей ми вирішили зберегти цільовий діапазон ставки за федеральними кредитними засобами на рівні 5,25−5,5% річних».

Комітет продовжуватиме оцінювати додаткові дані та їх вплив на грошово-кредитну політику.

«Ухвалюючи рішення щодо майбутніх темпів посилення політики, який може знадобитися для поступового повернення інфляції до 2%, ФРС враховуватиме кумулятивний ефект посилення ДКП, економічні та фінансові події, а також той факт, що зміни ставки впливають на економічну активність та інфляцію із затримкою», — зазначається у пресрелізі.

Федрезерв продовжить скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі згідно з оголошеним раніше планом.

«Ми твердо віддані тому, щоб повернути інфляцію до 2% цільового рівня», — йдеться в заяві ФРС.

Оцінюючи доцільність грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відстежувати вплив інформації, що надходить на економічний прогноз.

«Комітет готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні перешкодити досягненню цілей FOMC. Комітет братиме до уваги широке коло інформації, включаючи дані про умови на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також про події на фінансових ринках та міжнародних ринках», — йдеться у документі.

Реакція ринку

Ринок акцій США значно посилив зростання після публікації підсумків грудневого засідання ФРС.

Фондові індекси Dow Jones Industrial Average, S&P 500 і Nasdaq Composite додають по 0,6%, тоді як раніше їхній приріст становив менше ніж 0,1%.

Євро торгується зараз близько $1,086 порівняно з $1,079 до оприлюднення рішення щодо ставки. Курс японської нацвалюти становить 143,74 єни/$1 проти 145,1 єни.