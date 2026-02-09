Валюта трохи подешевшала: чому НБУ не дозволить долару та євро падати далі

Кінець січня та початок лютого 2026 року були багатими на події, які завжди провокували валютні ралі на міжнародних майданчиках. Після нещодавніх рішень ФРС США та ЄЦБ про збереження відсоткових ставок на поточному рівні, стрімкого обвалу золота та срібла, ринок, здавалося б, мав би взяти паузу і хоча б трохи «видихнути».

Але паралельний обвал криптовалюти змусив величезну кількість ризикових інвесторів посивіти. За розрахунками аналітиків, під час масштабного обвалу крипторинка на початку лютого 2026 року його капіталізація скоротилася приблизно на $2 трлн, біткоїн опускався нижче $60 тис., а ефіріум — нижче $2 тис. Криптоентузіасти масово виводили кошти з віртуальних активів і вкладали їх у золото, євро, фондовий ринок, швейцарський франк, та частково у срібло та мідь. Це створило серйозну підтримку іншим ринкам.

Крипторинок продовжить лихоманити і цього тижня. Це посилить позиції долара США, оскільки більшість втікачів із крипти виводять свої кошти в «кеш» саме через долар. Причому частина інвесторів залишаться в доларовому «кеші», щоб відкупити крипту, що падає, на мінімальних рівнях. Саме значні переливи цих величезних коштів криптоінвесторів в інші активи створять цього тижня сприятливий ґрунт для нових спекулятивних розгойдувань фондового та сировинних ринків. Опосередковано це позначиться і на поведінці пари євро/долар, особливо, якщо протистояння між США та Іраном все ж таки переросте найближчими днями у збройний конфлікт.

Посилює роль геополітики цього тижня і досить мізерна інформація про реальні результати завершеного раунду переговорів щодо закінчення війни в Україні та порядок денний анонсованого Володимиром Зеленським нового раунду цих консультацій, який відбудеться, найімовірніше, у США.

Тому цього тижня головним драйвером трендів як щодо пари євро/долар, так і щодо золота знову стане геополітика.

Крім того, наступного понеділка, 16 лютого, у США відзначатимуть День Президентів, тому на українському міжбанку розрахунки за доларом відбуватимуться на умовах постачання ТОМом (розрахунки у гривні пройдуть понеділком, а постачання долара — вівторком). Українські клієнти намагаються уникати такої форми розрахунків. А тому намагатимуться провести свої операції в доларі максимально у п'ятницю, 13 лютого, або перенесуть свої операції вже на вівторок, 17 лютого.

Тому я прогнозую обсяги торгів за Блумбергом із 9 до 12 лютого в межах від $230 млн до $270 млн, а ось у п'ятницю вони зростуть до $240 млн — 310 млн.

Серед суто українських чинників, які вплинуть на поведінку нашого валютного ринку цього тижня, варто виділити такі :

наближення періоду бюджетних розрахунків у клієнтів,

поточна госпдіяльність компаній на тлі обстрілів української інфраструктури росією,

інтервенції Нацбанку.

Після 15 лютого компаніям доведеться не лише фінансувати поточну господарську діяльність, але розпочати розрахунки з бюджетом за податками та зборами. Це спровокує у великих експортерів поступове зростання валютних надходжень, бо за один день потім накопичити великі гривневі залишки для розрахунків із бюджетом і контрагентами — їм буде важко. З іншого боку, приватні та державні енергокомпанії активніше імпортуватимуть дефіцитну електроенергію, а також обладнання для відновлення зруйнованої енергогенерації.

Тому частково закриватимуть дефіцит валюти на ринку самі експортери, яким потрібна гривня для своїх операцій. Доведеться продавати валюту і Нацбанку, щоб закрити дефіцит пропозиції долара на ринку. За моїми розрахунками, Нацбанк для підтримки гривні на торгах за 9−13 лютого витратить із золотовалютних резервів не менше $830 млн — 1,22 млрд.

Є ще один аспект. Українські держкомпанії та приватні холдинги зараз активно імпортують як електроенергію, так і паливо, а головним продавцем валюти на торгах залишається Нацбанк. Тому регулятор не лише працює у форматі «гнучкого курсоутворення», а й сам не зацікавлений у значних стрибках курсу. Адже це спричинить зростання інфляційних процесів в Україні, а за цінову стабільність у нашій країні відповідає саме Нацбанк.

З іншого боку, НБУ зараз не може і сильно «придушувати» валютні котирування, оскільки за рекордних золотовалютних резервів України в сумі $57,7 млрд глобальне або навіть ситуативне сильне зміцнення гривні призвело б до негативної переоцінки ЗВР, а також йшло б у розріз із динамікою курсу долара та євро, закладених у бюджет-2026.

Крім того, при значному просіданні офіційного курсу євро зменшилися б суми податків, що збираються, прив'язаних до курсу євровалюти. В умовах війни та хронічного дефіциту бюджету, зростаючих витрат на оборону та соціалку НБУ змушений брати до уваги як бюджетні параметри, так і «побажання» уряду.

Курсовий прогноз на 9−13 лютого

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар від 1,17 до 1,189 долара за євро та коридорі на міжбанку за доларом у межах 42,70 — 43,40 гривень, при перерахунку пар євро/долар та долар/гривня, ми виходимо на курс безготівкового євро від 49,95 гривень до 51,60 гривень.

З огляду на політику Нацбанку щодо максимального згладжування валютних коливань («гнучке курсоутворення»), за моїм прогнозом, коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 50,20 до 51,30 гривень за євро. Основним завданням регулятора на валютному ринку цього тижня буде максимальне згладжування стрибків котирувань як долара, так і євро на українському міжбанку.

Готівковий ринок

Потенційне невелике зниження ризиків на міжнародних ринках зменшить можливі стрибки пари євро/долар. За відсутності «сюрпризів» від Дональда Трампа у вигляді нових гучних заяв щодо світової політики та торгівлі більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред у межах від 20 до 30 копійок за доларом, та спред за євро у межах від 20 до 40 копійок.

Оптові обмінники пропрацюють цей тиждень зі спредом за долару та євро в межах 15−20 копійок.

Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом у банках перебуватиме в межах від 42,50 до 43,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 42,55 до 43,50 гривень.

Котирування за готівковим євро в банках перебуватимуть у межах коридору купівлі та продажу від 50,30 до 51,60 гривень. У пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор буде меншим — від 50,40 до 51,55 гривень.

Підключайтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту