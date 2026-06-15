Новий закон про крипторинок може запрацювати у 2027 році: хто стане головним регулятором

Під час Incrypted Conference 2026 Голова НКЦПФР Олексій Семенюк підтвердив, що Комісія стане головним регулятором ринку віртуальних активів в Україні. Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.
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Розподіл повноважень передбачено за моделлю європейського регулювання MiCA:
- НБУ відповідатиме за токени електронних грошей;
- НКЦПФР — за всі інші віртуальні активи.
Законопроєкт, який має створити правову основу для ринку віртуальних активів, уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Наразі триває підготовка до другого читання, а фіналізацію тексту очікують до серпня.
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Також нові правила створять можливості для випуску токенізованих активів, прив’язаних до цінних паперів, та розвитку сучасної цифрової інфраструктури ринків капіталу.
За словами Олексія Семенюка, ключове завдання — створити прозорі правила для ринку, забезпечити захист користувачів та сформувати регуляторне середовище, у якому бізнес, пов’язаний із віртуальними активами, буде зацікавлений працювати в Україні.
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