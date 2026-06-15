Новий закон про крипторинок може запрацювати у 2027 році: хто стане головним регулятором

Під час Incrypted Conference 2026 Голова НКЦПФР Олексій Семенюк підтвердив, що Комісія стане головним регулятором ринку віртуальних активів в Україні. Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

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Розподіл повноважень передбачено за моделлю європейського регулювання MiCA:

НБУ відповідатиме за токени електронних грошей;

НКЦПФР — за всі інші віртуальні активи.

Законопроєкт, який має створити правову основу для ринку віртуальних активів, уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Наразі триває підготовка до другого читання, а фіналізацію тексту очікують до серпня.

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