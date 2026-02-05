Multi від Мінфін
5 лютого 2026, 8:33

Падіння криптовалют триває: біткоїн впав до $70 000, Ethereum — до $2 000

Біткоїн та інші криптовалюти продовжують стрімко знижуватися в ціні на тлі глобального розпродажу акцій технологічних компаній, який торкнувся і крипторинки. Про це свідчать дані торгів.

Падіння криптовалют триває: біткоїн впав до $70 000, Ethereum - до $2 000
Фото: pixabay

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить $70 335. За останні 24 години актив втратив майже 8%. При цьому тижневе падіння досягло 20%.

Крипторинок прямує вниз слідом за своїм лідером: біткоїн продовжує дешевшати після пікових $126 080 у жовтні 2025 року. Оскільки активу не вдалося стабілізуватися в районі $80 000, низхідний тренд охопив увесь сектор, посилюючи тиск на інвесторів.

Інша популярна криптовалюта — Ethereum — торгується на рівні $2 090. Добове падіння також становить майже 8%, а от за тиждень актив втратив 29% — це найбільше падіння за останні 7 днів серед криптовалют з найбільшою капіталізацією.

За даними CoinGlass, за добу обсяг ліквідацій на ринку ф’ючерсів становив $838 млн. Під примусове закриття позицій потрапили понад 172 тисяч трейдерів.

Падіння крипти відбулося після різкого зниження акцій технологічних компаній в Азії та США, де побоювання щодо піку інвестицій в ШІ, завищених оцінок і уповільнення зростання прибутку спонукали інвесторів вийти з ризикованих активів.

Читайте також: Крипторинок «посипався»: криптобіржі знайшли новий клондайк для своїх клієнтів

Біткоїн все частіше розглядається як актив з високим бета-коефіцієнтом ризику під час зниження фондового ринку, особливо в періоди низької ліквідності та зростання макроекономічної невизначеності.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
