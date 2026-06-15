Національний банк України встановив на 16 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,8177 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.
15 червня 2026, 16:43
НБУ встановив курси на вівторок: долар без змін, євро — дорожчає
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Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 44,81 грн. Це на такий самий курс як і у понеділок.
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 52,03 грн, що на 8 копійок більше, ніж у понеділок (51,85 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
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Джерело: Мінфін
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