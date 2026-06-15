НБУ встановив курси на вівторок: долар без змін, євро — дорожчає

Національний банк України встановив на 16 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,8177 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 44,81 грн. Це на такий самий курс як і у понеділок.

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 52,03 грн, що на 8 копійок більше, ніж у понеділок (51,85 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту