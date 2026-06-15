До закриття міжбанку в понеділок, 15 червня, курс долара знизився на 1 копійку у купівлі та продажу, євро додало 3 копійки у купівлі та 4 копійки у продажу.
15 червня 2026, 17:45
Євро подорожчало на міжбанку
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Відкриття 15 червня
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Закриття 15 червня
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Зміни
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44,83/44,86
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44,82/44,85
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1/1
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52,03/52,05
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52,06/51,09
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¾
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,55−45,10 грн. Євро купують за 51,70 грн, а продають за 52,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,91−44,90, євро — 52,15−52,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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