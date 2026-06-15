Як мільярдери Кремнієвої долини воюють з податком на багатство у Каліфорнії

Восени 2025 року профспілка медичних працівників SEIU запустила ініціативу, яка миттєво об'єднала найбагатших людей Каліфорнії проти спільного ворога. Мова про законопроєкт « Billionaire Tax Act » — податок у розмірі 5% від чистих активів для 200 мільярдерів штату.

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В ньому пропонується внести зміни до Податкового кодексу 1986 року, щоб усунути лазівки, які дозволяють мільярдерам ховатися від податків на невизначений термін за допомогою стратегії «купи, позич, помри». Працює вона так: замість того, щоб продавати активи і платити податок на приріст капіталу, мільярдер бере кредит під заставу своїх акцій чи нерухомості. Кредит не є доходом, тому не оподатковується. Людина живе на позикові гроші, активи продовжують зростати в ціні, а після смерті спадкоємці отримують активи вже за новою ринковою вартістю — і попередній приріст капіталу взагалі ніколи не оподатковується.

Що відбувалося у закритому чаті

Як повідомляє видання The Standard, відповіддю на ініціативу стала зашифрована група в Signal, яка об'єднала майже весь «мільярдерський світ» Кремнієвої долини.

Серед учасників:

співзасновник Google Сергій Брін;

венчурний капіталіст Марк Андрісен;

CEO Y Combinator Гаррі Тан;

CEO Stripe Патрік Колліcон;

співзасновник Ripple Кріс Ларсен

CEO Coinbase Браян Армстронг;

співзасновник PayPal Макс Левчин та десятки інших.

«Простіше запитати, кого там не було», — розповів один із двох людей, які бачили переписку.

Учасники обговорювали різні стратегії: апелювати до губернатора Гевіна Ньюсома, запустити контрініціативи, висувати своїх кандидатів на виборах. Але найбільш авантюрна та водночас проста ідея була іншою: просто викупити компанію, яка збирала підписи на підтримку податку, і заблокувати збір назавжди.

«Звісно, вони так думають — це ж логіка бізнесу: якщо є перешкода, просто купи її», — прокоментував очевидець переписки.

Гроші витратили, але результату немає

Попри десятки мільйонів доларів, витрачених на різноманітні ініціативи, кампанія проти 5% податку не досягла мети. SEIU зібрала майже вдвічі більше підписів, ніж потрібно для включення питання до листопадового бюлетеня, і опитування показують, що ідея загалом популярна серед виборців.

Найкращим шансом зупинити ініціативу наразі є не мільярдери, а сам губернатор Ньюсом. Зараз він намагається домовитися про зняття питання з голосування до дедлайну 25 червня і є активним лобістом інтересів Кремнієвої долини.

Розкол усередині

Попри зовнішню єдність, у чаті виникали суперечки. Венчурний капіталіст Рон Конвей закликав ні в якому разі не критикувати Ньюсома — і коли в січні група розпалася на менші чати, його до них не запросили. Показово, що саме Конвей став одним із перших, хто реально вклав гроші у «протиподаткову» боротьбу: його $100 000 у листопаді перейшли до організації Stop the Squeeze, пов'язаної з радниками губернатора.

Противники податку стверджують: якщо його ухвалять, мільярдери просто переїдуть до інших штатів, і Каліфорнія втратить усі значущі податкові надходження. Окремий біль для підприємців: до розрахунку особистого капіталу включені акції приватних компаній, які неможливо швидко продати, щоб сплатити податок готівкою «Ухвалення цього податку знищить інновації в Каліфорнії», — заявив Гаррі Тан із Y Combinator.

Боротьба ще не завершена: до 25 червня, коли спливає дедлайн ратифікації підписів, ситуація може кардинально змінитися.