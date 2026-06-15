Звіт Bitget і Block Scholes: токенізовані ринки скорочують розрив ліквідності з крипторинком

Згідно з даними звіту, до середини травня інструмент NVDA-USDT досяг приблизно $4,1 млн заявок у межах 2% від середньої ціни, що становить близько трьох чвертей глибини ринку спотової пари BTC/USDT на Bitget. Це свідчить про те, що токенізовані ринки поступово досягають якості, необхідної для активної торгівлі, хеджування та побудови міжринкових стратегій.

У дослідженні також аналізувалася робота RWA-ф'ючерсів Bitget у періоди підвищеної волатильності, зокрема на початку конфлікту між США та Іраном у лютому 2026 року. Незважаючи на короткочасне розширення спредів після перших новин, ліквідність швидко відновилася, а глибина ринку повернулася до звичних рівнів протягом кількох днів, що демонструє стійкість токенізованих ринків в умовах геополітичної невизначеності.

«Сам по собі доступ уже недостатній — дискусія про токенізацію вийшла за межі теми доступу», — зазначила генеральна директорка Bitget Грейсі Чен. «Сьогодні ключове питання — чи можуть користувачі ефективно переміщувати капітал між ринками без втрати ліквідності. Незалежно від того, чи торгують вони криптовалютами, акціями, золотом або токенізованими активами, вони очікують однакової глибини та швидкості. Саме тому ліквідність стає одним із головних показників зрілості токенізованих ринків. У міру їх розвитку ми наближаємося до майбутнього, де різниця між традиційними та цифровими активами стає менш важливою, ніж можливості, які вони надають».

Звіт є частиною ширшої роботи Bitget з аналізу еволюції токенізованих фінансових ринків, оскільки трейдери дедалі частіше прагнуть отримувати доступ як до цифрових активів, так і до традиційних ринків у межах єдиного торгового середовища. Отримані дані підтверджують стратегію Universal Exchange, яка об'єднує криптоактиви, сировинні товари, акції та токенізовані фінансові інструменти в єдину платформу.

Повний звіт «Liquidity Conditions in Bitget’s Real World Asset Perpetual Markets» доступний на сайті Bitget.