Не «тиха гавань»: золото і срібло пережили найгірший обвал за десятиліття

Ринок дорогоцінних металів зазнав безпрецедентного падіння, шокувавши інвесторів різкою зміною тренду. Після досягнення історичних максимумів у четвер, котирування золота та срібла стрімко полетіли донизу, фіксуючи рекордні збитки за один торговий день. Про це свідчать дані біржових торгів.

Золота лихоманка змінилася панікою

Ще в четвер золото торгувалося на пікових значеннях, досягнувши історичного рекорду у 5 608 доларів за унцію. Метал впевнено йшов до того, щоб закрити шостий місяць поспіль зростанням, демонструючи найкращу динаміку з 1980-х років.

Однак у п'ятницю настрої на ринку кардинально змінилися. Ціна на жовтий метал обвалилася до 4 683 доларів за унцію. Падіння лише за один день склало понад 16%. Аналітики зазначають, що це найгірше денне падіння для золота з 1983 року.

Срібло: антирекорд століття

Ще більш драматична ситуація склалася на ринку срібла, яке традиційно є більш волатильним (мінливим) активом, ніж золото.

У четвер білий метал підскочив до рекордних 122 доларів за унцію. Проте масовий розпродаж у п'ятницю обвалив ціну до 76 доларів. Таким чином, срібло втратило 36% вартості за один день. Це стало найгіршим показником для цього активу з 1921 року.

Попри таку жорстку корекцію, срібло все ще зберігає позитивну динаміку за підсумками місяця (зростання понад 30%) завдяки попередньому стрімкому ралі, підживленому інвестиційним попитом та дефіцитом на фізичному ринку.

Причини обвалу: ФРС, Трамп та фіксація прибутку

Експерти виділяють кілька ключових факторів, які спровокували такий масштабний розпродаж:

Агресивна фіксація прибутку. Після тривалого та стрімкого зростання цін трейдери почали масово продавати активи, щоб зафіксувати свої надприбутки. Це спричинило ланцюгову реакцію на ринку.

Фактор ФРС. Президент Дональд Трамп поклав край невизначеності щодо майбутнього керівництва Федеральної резервної системи США, оголосивши про номінацію Кевіна Ворша на посаду голови регулятора. Ця новина заспокоїла частину спекулянтів, які грали на невизначеності монетарної політики.

Геополітика. На ринки тисне напружена міжнародна обстановка. Трамп підписав указ про тарифи для країн, що постачають нафту на Кубу, що вдарило по Мексиці. Окрім того, зростає напруга на Близькому Сході: заклики Трампа до переговорів з Іраном наштовхнулися на попередження Тегерана про готовність до швидкої відповіді у разі агресії.

Ефект «перегрітого ринку»

Те, що відбулося із золотом та сріблом, фінансисти називають «сдуванням бульбашки» або корекцією на перегрітому ринку. Коли ціна активу зростає вертикально вгору (як це було зі сріблом, що досягло $122), будь-яка, навіть незначна новина, може стати тригером для обвалу.

У даному випадку ринок був перенасичений покупцями, які використовували кредитні плечі (позикові кошти). Коли ціна почала трохи знижуватися, спрацювали автоматичні ордери на продаж (stop-loss) та вимоги брокерів внести додаткове забезпечення (margin calls). Це змусило інвесторів продавати активи за будь-якою ціною, що й призвело до ефекту снігової кулі та рекордного падіння.

Чому це важливо

Цей історичний обвал є жорстким нагадуванням для інвесторів про те, що ринки не можуть рости вічно. Срібло та золото, які часто вважаються «тихою гаванню» для збереження капіталу, в моменти пікових цін перетворюються на вкрай ризиковані інструменти. Для світової економіки така волатильність означає період крайньої нестабільності, де ціни на сировину залежать не стільки від реального попиту, скільки від політичних заяв та спекулятивних ігор.