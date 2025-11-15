Чи варто чекати найближчим часом долар по 50 гривень

Середина листопада на міжнародному та українському фінансовому та валютному ринках проходять під впливом різноспрямованих факторів, що відбивається на котируваннях золота та пари євро/долар.

З одного боку, дещо заспокоїло інвесторів завершення шатдауну у Штатах. Крім того, яструбині коментарі низки спікерів ФРС спонукали інвесторів різко знизити свої очікування щодо зниження процентної ставки Федеральним резервом у грудні. За даними CME Fedwatch, зараз ринки оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні приблизно в 50%, що набагато нижче за ймовірність у 67,8%, що спостерігалася минулого тижня.

Ці новини відбивалися на поведінці золота, ціна якого знизилася до рівнів від $4000 до $4100 за унцію.

Графік золота

Крім того, останніми днями Дональд Трамп зосередився навколо ситуації з Венесуелою та боротьбою з наркотрафіком, що менш «небезпечно» для нервів інвесторів порівняно з періодичними заявами керівництва США про можливе посилення ядерного протистояння Америки та росії, адже карту «атомної війни» так любить розігрувати путін.

З іншого боку, будь-якої миті події у Венесуелі можуть увійти в «гарячу фазу», а з появою біля її берегів американського авіаносця це цілком можливий сценарій. У цьому випадку черговий стрибок золота на страхах інвесторів та чергові ралі з пари євро/долар гарантовані.

На мою думку, відносне затишшя на світових ринках може віщувати нову бурю, що небезпечно для пари євро/долар у світі та спровокує суттєві ралі за курсом євро в Україні за загострення ситуації навколо Венесуели. Особливо, якщо там почнеться американське вторгнення, про що часто говорять влада цієї країни.

Графік пари євро/долар за останні дні

Щодо внутрішніх чинників, то цього тижня до негативу можна точно віднести корупційний скандал у вищих ешелонах влади, що вже призвів до відставки двох міністрів, і це явно лише початок. Крім того, проти гривні працюють: посилення обстрілів росією мирної інфраструктури України, тиск на фронтах, зростання попиту на валюту з боку бізнесу і громадян на тлі наближення виходу на ринок бюджетної гривні перед закінченням року.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

А ось новини про виділення Євросоюзом Україні чергового траншу фінансової допомоги у розмірі 6 млрд євро, уповільнення офіційної інфляції до 10,9% і значні золотовалютні резерви України у розмірі $49,5 млрд служать вагомим контраргументом для тих, хто побоюється глибшої, ніж закладено в параметри бюджету-2025 девальвації гривні.

Нагадаю, що до держбюджету на 2025 рік уряд заклав середній курс на рівні 45 грн/долар та 45,6 гривень за долар — на грудень. НБУ не зобов'язаний брати до уваги ці цифри під час проведення валютної та монетарної політики, але й ігнорувати зовсім розрахунки уряду Нацбанк також не може. Тобто найближчим часом «долара по 50» чекати не варто.

Динамікаофіційногокурсугривнідо долараСШАта євро

Вважаю, що зараз Нацбанк має всі механізми для утримання курсу в потрібних йому межах, і регулятор їх активно використовуватиме для вирішення цього завдання. Більше того, країна реально має всі шанси закінчити 2025 рік у межах курсу долара 42−44 гривні, тобто дещо нижчі від бюджетних орієнтирів чиновників.

Поки що ж, за період з 10 по 14 листопада, курс продажу безготівкового долара на міжбанку зріс майже на 20 копійок — з рівня 41,805/41,84 до 42,005/42,035 гривень за долар. Увечері п'ятниці, 14 листопада, в обмінниках готівковий долар продавався по 42,10 — 42,25 гривень.

Курс продажу євро на торгах за цей же період зріс на 47 копійок — з 48,36 / 48,3879 до 48,8392/48,8572 гривень. Готівкову євровалюту ввечері 14 листопада обмінники продавали по 49,15 — 49,30 гривень.

Незважаючи на деяке зниження напруженості на світових ринках, поки що не можна сказати, що для гривні все оптимістично. Тому на тлі підвищеного інтересу до готівкової валюти власникам обмінників у ці вихідні знову немає потреби особливо змінювати свою тактику роботи. Вони збережуть спред між купівлею та продажем як щодо долара, так і євро в межах 20−25 копійок і пропрацюють ці дні у форматі «з обороту».

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 15−16 листопада

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі в більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,70 до 41,95 гривень та продаж від 42,10 до 42,40 гривень .

Курс готівкового євро перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,50 до 48,95 гривень та продаж від 49,10 до 49,30 гривень .

Оптові обмінні пункти (від 1000 доларів або 1000 євро) будуть готові працювати ще в межах плюс-мінус 3−5 копійок до вищевказаних рівнів котирувань покупок та продажів, як щодо долара, так і євро.