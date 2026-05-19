У вівторок, 19 травня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у покупці та подорожчало на 8 копійок у продажу.
19 травня 2026, 10:41
Курс валют на вівторок: долар в обмінниках подорожчав на 9 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах зріс на 9 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,88−44,39 грн. Євро купують за 51,10 грн, а продають за 51,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,99−44,00, євро — 51,50−51,65 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,13−44,16 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,36−51,37 грн/євро.
Джерело: Мінфін
