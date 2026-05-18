18 травня 2026, 19:05

ChatGPT тепер допоможе планувати бюджет і контролювати витрати

OpenAI запустила для користувачів ChatGPT Pro у США нову функцію, яка дозволяє підключати банківські рахунки, кредитні картки та інвестиційні сервіси. Система аналізує доходи й витрати та формує персональні фінансові рекомендації. Про це йдеться в повідомленні OpenАІ.

Як працює нова функція

OpenAI запустила нову функцію для користувачів ChatGPT Pro у США, яка дозволяє підключати до чат-бота банківські рахунки, кредитні картки та інвестиційні сервіси. Після синхронізації система автоматично аналізує доходи та витрати користувача й формує персональні фінансові рекомендації.

Інтеграція працює через платформу Plaid, яка підтримує понад 12 тисяч фінансових установ. ChatGPT створює окрему панель із даними про витрати, активні підписки, борги та майбутні платежі без потреби вручну завантажувати банківські виписки.

Новий функціонал працює на базі GPT-5.5 та дозволяє користувачам ставити складні фінансові запити. Зокрема, система може допомогти проаналізувати причини збільшення витрат, спланувати накопичення на житло або надати рекомендації щодо управління особистим бюджетом.

В OpenAI наголошують, що ChatGPT має лише доступ до перегляду фінансової інформації та не може здійснювати перекази чи бачити повні номери банківських рахунків. Користувачі також можуть у будь-який момент відключити підключені акаунти та видалити фінансові дані із системи.

Як писав раніше «Мінфін», стартап Sensay заснував власну острів-державу, якою керує ШІ-уряд з історичних особистостей — зараз він претендує на острів площею 3,4 км.

