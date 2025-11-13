Multi від Мінфін
13 листопада 2025, 11:02

Євросоюз виділив Україні 6 млрд євро фінансової допомоги

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні 6 млрд євро фінансової допомоги й заявила, що є три варіанти продовження фінансування України. Про це вона сказала під час виступу в Європейському парламенті у четвер.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні 6 млрд євро фінансової допомоги й заявила, що є три варіанти продовження фінансування України.
Фото: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Сьогодні ми перерахуємо майже 6 млрд євро з позики ERA та за програмою Ukraine Facility. І саме тому я щиро вітаю рішення Європейської ради забезпечити фінансові потреби України на найближчі два роки», — додала президентка Єврокомісії.

Подальше фінансування

За її словами, Єврокомісія працює разом із Бельгією та всіма державами-членами над варіантами виконання зобов'язань Європейської ради щодо покриття фінансових потреб України.

Фон дер Ляєн представила три можливі варіанти фіннансування.

  • Варіант 1: використання резервів бюджету ЄС для залучення коштів на ринках капіталу.
  • Варіант 2: міжурядова угода, за якою держави-члени самостійно залучають необхідний капітал.
  • Варіант 3: репараційна позика на основі заморожених російських активів. Україна отримає кредит, який доведеться повернути лише у випадку, якщо Росія виплатить репарації.

За її словами, вона підтримує саме третій варіант.

Що з «репараційним кредитом»?

По «репараційному кредиту» — робота триває, але потрібне політичне рішення Євроради (тобто усіх країн-членів). «Я ще раз підкреслила, що потреба в новій допомозі від ЄС виникне вже в кінці І кварталу 2026, в першу чергу для фінансування невійськових видатків. Але ми також наполягаємо на можливості використання „репараційного кредиту“ для потреб оборони через бюджет (в тому числі на виплати військовим)», — пояснила голова Бюджетного комітету В Р Роксолана Підласа.

В Брюсселі обговорюється, що надання «репараційного кредиту» буде супроводжуватись умовами щодо продовження і посилення реформ.

Нагадаємо

На тлі значного скорочення підтримки з боку США, МВФ очікує, що саме ЄС візьме на себе основний тягар фінансових потреб України. Хоча сама програма МВФ ($8 млрд) є відносно невеликою, її схвалення є критично важливим сигналом для інших інвесторів та країн-донорів.

Під час останнього саміту лідери ЄС, як поступку Бельгії, «розмили» формулювання у фінальному рішенні, замінивши згадку про €140 млрд на розпливчасте «запрошення Комісії представити варіанти фінансової підтримки». На думку дипломатів, такі формулювання навряд чи задовольнять МВФ.

Щоб посилити фінансові гарантії для України, ЄС також намагається переконати Фонд, що Київ не муситиме повертати ці €140 мільярдів. Брюссель наполягає, що кредит буде погашено лише в тому випадку, якщо Кремль припинить війну та виплатить репарації — сценарій, який вважається малоймовірним.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bosyak
bosyak
13 листопада 2025, 11:06
#
Перші два варіанта власні кошти, третій гроші рф. Джерело майбутнього фінансування очевидне.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
13 листопада 2025, 11:46
#
6 000 000 000 — 15% (кварталу 95) = 5 100 000 000 в бюджет.
Дякуємо партнерам за допомогу, непогана сума, своєчасна підтримка.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
